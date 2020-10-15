https://ria.ru/20201015/voyna-1579875833.html

Bild сообщил о о тайной подготовке Германии к ядерной войне

В Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие, пишет Bild. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:00

2020-10-15T07:00

2020-10-15T09:07

нато

германия

сша

безопасность

в мире

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Германия тайно готовится к ядерной войне

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружие, пишет <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.По информации издания, учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн — Вестфалия с участие немецких ВВС и их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Основная причина этого, по мнению авторов материала, – выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20190623/1555825615.html

Андрей Ядерным оружием нельзя воевать. Это оружие тотального уничтожения. 127

Андрей В то время американцы сами не понимали что творят. Да и ядерные бомбы были только у них. Никто не мог не только ответить, но и не понимал их потенциал. Да и последствия никто не мог просчитать. Сейчас все всё знают и понимают. Применять ЯО – это всё равно что тушить пожар керосином. 91

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германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, германия, сша, безопасность, в мире