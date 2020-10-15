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Шоубиз
https://ria.ru/20201015/voroniny-1579869322.html
Звезда "Ворониных" восхитила фанатов фото в пиджаке на голое тело
Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", опубликовала в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию в Сети. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T01:05
2020-10-15T01:05
шоубиз
россия
екатерина волкова (актриса)
анфиса чехова
общество
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Звезда «Ворониных» восхитила фанатов фото без нижнего белья
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a>, известная по сериалу "Воронины", опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGUeybODFQl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию в Сети.Артистка запечатлена на фотографии в белом пиджаке, под которым, как можно заметить, нет нижнего белья. В подписи к публикации она призвала женщин не комплексовать из-за размера груди, а также раскритиковала мужчин, которые пишут нелестные комментарии по поводу внешности представительниц слабого пола.В комментариях многие пользователи похвалили актрису за смелость и назвали ее совет крайне полезным."Очень хороший пост! Причем на обе стороны. Мужчинам также нужно уметь любить себя. Любящий себя человек, никогда не напишет подобные комментарии", — считает <a href="https://www.instagram.com/uliana12/" target="_blank" rel="nofollow noopener">uliana12</a>."Честно говоря, если подобные похабности пишут мужчины, то крайне стыдно за наш класс. Любая женщина по-своему красива, как можно опускаться до обезьяньих пошлостей", — подчеркнул <a href="https://www.instagram.com/stulovruslan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">stulovruslan</a>."Хочется спросить у таких людей, а вы где мозги потеряли?" — задалась вопросом <a href="https://www.instagram.com/an.iuta3944/" target="_blank" rel="nofollow noopener">an.iuta3944</a>."Как приятно видеть адекватную женщину среди множества тех, кто перекачал себя силиконом и ботоксом с ног до головы", — отметил <a href="https://www.instagram.com/fotoshi174/" target="_blank" rel="nofollow noopener">fotoshi174</a>."Пусть пишут, что хотят. Это их комплексы. Вы очень красивая и изящная девушка!" — похвалила Волкову <a href="https://www.instagram.com/natali_ranevska/" target="_blank" rel="nofollow noopener">natali_ranevska</a>."Екатерина, Вы прекрасны, как впрочем, и всегда. Нужно ценить то, что есть", — резюмировал <a href="https://www.instagram.com/karavaev19821113/" target="_blank" rel="nofollow noopener">karavaev19821113</a>.
https://ria.ru/20201006/serebro-1578333765.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, екатерина волкова (актриса), анфиса чехова, общество

Звезда "Ворониных" восхитила фанатов фото в пиджаке на голое тело

01:05 15.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", опубликовала в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию в Сети.
Артистка запечатлена на фотографии в белом пиджаке, под которым, как можно заметить, нет нижнего белья.
В подписи к публикации она призвала женщин не комплексовать из-за размера груди, а также раскритиковала мужчин, которые пишут нелестные комментарии по поводу внешности представительниц слабого пола.
"Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает! <…> Не слушайте никого! Оставайтесь собой и любите себя такими, какие вы есть, но становитесь лучшей версией самой себя каждый день", — обратилась к подписчицам Волкова.
В комментариях многие пользователи похвалили актрису за смелость и назвали ее совет крайне полезным.
"Очень хороший пост! Причем на обе стороны. Мужчинам также нужно уметь любить себя. Любящий себя человек, никогда не напишет подобные комментарии", — считает uliana12.

"Ох, так иногда хочется вот так надеть пиджак на голое тело и не чувствовать эту вечную тяжесть спереди!" — отреагировала артистка Анфиса Чехова.

"Честно говоря, если подобные похабности пишут мужчины, то крайне стыдно за наш класс. Любая женщина по-своему красива, как можно опускаться до обезьяньих пошлостей", — подчеркнул stulovruslan.
"Хочется спросить у таких людей, а вы где мозги потеряли?" — задалась вопросом an.iuta3944.
"Как приятно видеть адекватную женщину среди множества тех, кто перекачал себя силиконом и ботоксом с ног до головы", — отметил fotoshi174.
"Пусть пишут, что хотят. Это их комплексы. Вы очень красивая и изящная девушка!" — похвалила Волкову natali_ranevska.
"Екатерина, Вы прекрасны, как впрочем, и всегда. Нужно ценить то, что есть", — резюмировал karavaev19821113.
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ШоубизРоссияЕкатерина Волкова (актриса)Анфиса ЧеховаОбщество
 
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