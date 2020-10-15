Звезда "Ворониных" восхитила фанатов фото в пиджаке на голое тело
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", опубликовала в Instagram откровенный снимок, который вызвал бурную реакцию в Сети.
Артистка запечатлена на фотографии в белом пиджаке, под которым, как можно заметить, нет нижнего белья.
В подписи к публикации она призвала женщин не комплексовать из-за размера груди, а также раскритиковала мужчин, которые пишут нелестные комментарии по поводу внешности представительниц слабого пола.
"Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает! <…> Не слушайте никого! Оставайтесь собой и любите себя такими, какие вы есть, но становитесь лучшей версией самой себя каждый день", — обратилась к подписчицам Волкова.
В комментариях многие пользователи похвалили актрису за смелость и назвали ее совет крайне полезным.
"Очень хороший пост! Причем на обе стороны. Мужчинам также нужно уметь любить себя. Любящий себя человек, никогда не напишет подобные комментарии", — считает uliana12.
"Ох, так иногда хочется вот так надеть пиджак на голое тело и не чувствовать эту вечную тяжесть спереди!" — отреагировала артистка Анфиса Чехова.
"Честно говоря, если подобные похабности пишут мужчины, то крайне стыдно за наш класс. Любая женщина по-своему красива, как можно опускаться до обезьяньих пошлостей", — подчеркнул stulovruslan.
"Хочется спросить у таких людей, а вы где мозги потеряли?" — задалась вопросом an.iuta3944.
"Как приятно видеть адекватную женщину среди множества тех, кто перекачал себя силиконом и ботоксом с ног до головы", — отметил fotoshi174.
"Пусть пишут, что хотят. Это их комплексы. Вы очень красивая и изящная девушка!" — похвалила Волкову natali_ranevska.
"Екатерина, Вы прекрасны, как впрочем, и всегда. Нужно ценить то, что есть", — резюмировал karavaev19821113.