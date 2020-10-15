https://ria.ru/20201015/voda-1579890381.html

Вода в реке Амур опустилась ниже опасных отметок

Отметки воды в Амуре на всем протяжении реки опустились ниже границы опасных явлений, наводнений в населенных пунктах региона нет, сообщается в комитете по... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:10

2020-10-15T10:10

2020-10-15T10:10

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нанайский район

хабаровск

николаевск-на-амуре

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Отметки воды в <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амуре</a> на всем протяжении реки опустились ниже границы опасных явлений, наводнений в населенных пунктах региона нет, сообщается в комитете по гражданской защите правительства края.По данным ведомства, в настоящее время основная волна вошла в Амурский лиман. Гидрологическая обстановка в Николаевском районе стабильная, подтоплений нет. За последние трое суток вода полностью освободила села Бычиха, Князе-Волконское, Свечино, Славянка в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском районе</a> и поселения в Нанайском районе."Отметки воды в Амуре на всем протяжении реки опустились ниже границы "опасных явлений". Сейчас в регионе не осталось ни одного населенного пункта, которому угрожает подтопление. Гребень паводка достиг Николаевска-на-Амуре, но ситуация там стабильная, вода не вышла в поселения", - сообщили в комитете.По предварительным данным, в крае водой могут быть повреждены 67 жилых помещений. В целом по региону в 48 населенных пунктах все еще остаются подтопленными 16 жилых домов, 138 приусадебных участков, 1738 дач и 63 отрезка автодорог, отметили в ведомстве.По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, в Комсомольске-на-Амуре уровень реки утром 15 октября составил 6,07 метра, снизившись еще на 10 сантиметров за сутки при критической отметке в 6,50 метра. Уровень воды на реке Амур у Хабаровска составил 4,53 метра (минус еще 2 сантиметра за сутки), при "опасном явлении" – 6 метров.

https://realty.ria.ru/20201014/pavodok-1579695214.html

3

амур (река)

нанайский район

хабаровск

николаевск-на-амуре

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нанайский район, хабаровск, николаевск-на-амуре, общество