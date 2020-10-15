https://ria.ru/20201015/veter-1579972394.html

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:36

2020-10-15T16:36

2020-10-15T16:36

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 15 октября местами по городу <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество