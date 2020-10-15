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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:36
2020-10-15T16:36
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Московский главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 15 октября местами по городу <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

16:36 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по улице под порывами ветр
Женщина идет по улице под порывами ветр - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21.00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Ведомство также советует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
 
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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