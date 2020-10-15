В ВОЗ ждут результатов испытаний российских вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Представитель Европейского регионального отделения ВОЗ сообщил РИА Новости, что Всемирная организация здравоохранения надеется получить больше информации и данных о клинических испытаниях всех вакцин против COVID-19, разработанных в России.
"Мы надеемся получить больше информации и данных об испытаниях всех вакцин-кандидатов в Российской Федерации", - сказал представитель ВОЗ в электронном письме.
"Основываясь на давних традициях РФ в области производства и разработки вакцин, мы уверены, что мировые стандарты тестирования, включая обмен данными с мировым сообществом, будут соблюдены", - добавил он.
По словам представителя, ВОЗ также благодарит российские власти за то, что они поделились результатами клинических испытаний своей первой вакцины против COVID-19.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.
Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19