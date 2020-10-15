https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

В ВОЗ ждут результатов испытаний российских вакцин от COVID-19

Представитель Европейского регионального отделения ВОЗ сообщил РИА Новости, что Всемирная организация здравоохранения надеется получить больше информации и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:28

2020-10-15T20:28

2020-10-15T20:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

воз

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Представитель Европейского регионального отделения ВОЗ сообщил РИА Новости, что Всемирная организация здравоохранения надеется получить больше информации и данных о клинических испытаниях всех вакцин против COVID-19, разработанных в России."Мы надеемся получить больше информации и данных об испытаниях всех вакцин-кандидатов в Российской Федерации", - сказал представитель ВОЗ в электронном письме."Основываясь на давних традициях РФ в области производства и разработки вакцин, мы уверены, что мировые стандарты тестирования, включая обмен данными с мировым сообществом, будут соблюдены", - добавил он.По словам представителя, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> также благодарит российские власти за то, что они поделились результатами клинических испытаний своей первой вакцины против COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/voz-1579986361.html

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579944597.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, воз, москва, общество