https://ria.ru/20201015/vaktsina-1580033037.html

Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре

Результаты исследования по третьей отечественной вакцине от коронавируса ожидаются к середине декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T21:23

2020-10-15T21:23

2020-10-15T21:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Результаты исследования по третьей отечественной вакцине от коронавируса ожидаются к середине декабря, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем по ней результатов где-то к середине декабря", - сказал Мурашко в эфире канала<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.Он уточнил, что сейчас формируются списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579944597.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество