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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579944597.html
Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Третья вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:03
2020-10-15T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Третья вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Я хочу сказать, что <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российская Федерация</a> сегодня имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована", - сказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 14 октября объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса

14:03 15.10.2020 (обновлено: 14:07 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вакцинация против COVID-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Третья вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована", - сказала Попова на съезде РСПП.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").
Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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