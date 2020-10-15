Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579925148.html
Глава Минздрава рассказал о преимуществах вакцины центра "Вектор"
Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", имеет ряд преимуществ для производителей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:47
2020-10-15T14:06
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", имеет ряд преимуществ для производителей, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Глава ведомства добавил, что более массовая поставка вакцин от коронавируса с учетом контроля качества запланирована на последние числа ноября или в декабре.Накануне Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона". Ее пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Преимущества отечественных вакцин в их отсутствии на местах. Ни купить, ни в очередь записаться. Вакцина для нас только в новостях. А пневмония в наших домах.
24
а производство-то когда будет? Применять-то через пяток лет будут?
18
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fba48874470bb09a8b81380365dc56db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Глава Минздрава рассказал о преимуществах вакцины центра "Вектор"

12:47 15.10.2020 (обновлено: 14:06 15.10.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", имеет ряд преимуществ для производителей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Она построена на иной технологии, это позволит нам фактически иметь определенный арсенал для производства этой вакцины, <...> поскольку технологический цикл чуть проще. По ней так же пройдут пострегистрационные клинические исследования. Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины", — отметил Муршако.

Глава ведомства добавил, что более массовая поставка вакцин от коронавируса с учетом контроля качества запланирована на последние числа ноября или в декабре.
Накануне Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".
Ее пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.
Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить5
Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния