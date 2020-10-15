https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579925148.html
Глава Минздрава рассказал о преимуществах вакцины центра "Вектор"
Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", имеет ряд преимуществ для производителей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:47
2020-10-15T12:47
2020-10-15T14:06
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
москва
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", имеет ряд преимуществ для производителей, сообщил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Глава ведомства добавил, что более массовая поставка вакцин от коронавируса с учетом контроля качества запланирована на последние числа ноября или в декабре.Накануне Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона". Ее пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра. Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Эдик Камушкин
Преимущества отечественных вакцин в их отсутствии на местах. Ни купить, ни в очередь записаться. Вакцина для нас только в новостях. А пневмония в наших домах.
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Ольга Занкова
а производство-то когда будет? Применять-то через пяток лет будут?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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