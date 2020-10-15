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https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579919873.html
Роспотребнадзор сообщил, когда начнется исследование вакцины "Вектора"
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнутся после наработки промышленных объемов препарата, сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:26
2020-10-15T12:26
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнутся после наработки промышленных объемов препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона"."Новосибирский центр "Вектор" после наработки промышленных объемов зарегистрированной вакцины проведет многоцентровое клиническое исследование с участием 40000 добровольцев", - говорится в сообщении.Набор участников для пострегистрационных испытаний еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе."Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирскую область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинскую область</a>. География проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться", - отметили в ведомстве.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Роспотребнадзор сообщил, когда начнется исследование вакцины "Вектора"

12:26 15.10.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнутся после наработки промышленных объемов препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
"Новосибирский центр "Вектор" после наработки промышленных объемов зарегистрированной вакцины проведет многоцентровое клиническое исследование с участием 40000 добровольцев", - говорится в сообщении.
Набор участников для пострегистрационных испытаний еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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"Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Алтайский край, Сахалинскую область. География проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться", - отметили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
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