https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579919873.html

Роспотребнадзор сообщил, когда начнется исследование вакцины "Вектора"

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнутся после наработки промышленных объемов препарата, сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:26

2020-10-15T12:26

2020-10-15T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнутся после наработки промышленных объемов препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона"."Новосибирский центр "Вектор" после наработки промышленных объемов зарегистрированной вакцины проведет многоцентровое клиническое исследование с участием 40000 добровольцев", - говорится в сообщении.Набор участников для пострегистрационных испытаний еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе."Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирскую область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинскую область</a>. География проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться", - отметили в ведомстве.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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