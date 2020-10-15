https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579884414.html

На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранений Украины Максим Степанов заявил, что пока не стоит даже обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:22

2020-10-15T09:22

2020-10-15T09:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей качура

евгения кравчук

максим степанов

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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<strong>КИЕВ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранений <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> заявил, что пока не стоит даже обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.Ранее Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>."Я считаю, что вообще нет предмета обсуждения. Почему? Потому что любая вакцина, чтобы ее советовать, нужно понимать, что она безопасна. Любая вакцина, чтобы ее советовать, надо, чтобы она прошла определенные стадии клинических испытаний, и эти стадии клинических испытаний, в том числе, растянуты во времени", - сказал Степанов в эфире телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".По его словам, "в мире не существует никаких подтверждений, что та вакцина, о которой говорят в РФ, прошла все стадии, особенно третью фазу клинических испытаний". "Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предполагает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий - покупать или нет", - сказал Степанов.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kachura/" target="_blank" data-auto="true">Качура</a> заявил, что Украина должна закупить вакцину от COVID-19 российского производства, если та докажет свою эффективность. Замглавы фракции "Слуга народа" <a href="http://ria.ru/person_Evgenija_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Кравчук</a> прокомментировала заявление коллеги по фракции Качуры о закупке российской вакцины от коронавируса и заявила, что пока "вообще не о чем говорить".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. В Минздраве РФ заявляли, что результаты пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V" обнадеживающие.Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", заявлял ранее глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал Государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона". Ее планируется ввести в гражданский оборот 1 января 2021 года, это следует из данных регистрационного удостоверения вакцины, опубликованных в государственном реестре лекарственных средств.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882247.html

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579869735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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