https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html

Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель лаборатории... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:03

2020-10-15T09:03

2020-10-15T09:45

университетская наука

навигатор абитуриента

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открытия - риа наука

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.По его словам, специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике."Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", — пояснил ученый.По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579329911.html

Лаврентий Павлович Молодцы! Ждём очередную порцию нытья от вечно обиженных и вечно недовольных ))) 20

Илья Аксенов Рад, счастлив и горд за Россию и российских ученых! Вперёд, Россия! 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука