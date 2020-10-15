Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882397.html
Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель лаборатории... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:03
2020-10-15T09:45
университетская наука
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.По его словам, специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике."Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", — пояснил ученый.По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579329911.html
Молодцы! Ждём очередную порцию нытья от вечно обиженных и вечно недовольных )))
20
Рад, счастлив и горд за Россию и российских ученых! Вперёд, Россия!
17
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ef02f564cc280d9777082d13bfa974bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука

Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19

09:03 15.10.2020 (обновлено: 09:45 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19
Испытания и производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.
По его словам, специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 23:43Распространение нового коронавируса
Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", — пояснил ученый.
По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.
Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.
В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить10
Распространение нового коронавирусаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49В Домодедово нашли тело школьницы
09:45Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
Лента новостейМолния