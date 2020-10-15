https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579882247.html
Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
Людям придется всегда жить с новой коронавирусной инфекцией, поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами от этого заболевания, считает доцент кафедры... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:03
2020-10-15T09:03
2020-10-15T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Людям придется всегда жить с новой коронавирусной инфекцией, поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами от этого заболевания, считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) вирусолог Владимир Оберемок."Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе", – сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.По его словам, CpG-островки, присутствующие в структуре генома коронавируса, влияют на возникновение "цитокинового шторма" и тяжелых форм болезни."С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться. Вирусу невыгодно убивать интенсивно, так как если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку. Получается, что закрепляться в популяции человека будут штаммы вируса, которые менее опасны, но способны стремительно распространяться", - считает вирусолог.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/karta-1579866535.html
https://ria.ru/20201015/stvolovye-kletki-1579834630.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Людям придется всегда жить с новой коронавирусной инфекцией, поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами от этого заболевания, считает доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) вирусолог Владимир Оберемок.
"Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе", – сказал Оберемок, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его словам, CpG-островки, присутствующие в структуре генома коронавируса, влияют на возникновение "цитокинового шторма" и тяжелых форм болезни.
"С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться. Вирусу невыгодно убивать интенсивно, так как если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку. Получается, что закрепляться в популяции человека будут штаммы вируса, которые менее опасны, но способны стремительно распространяться", - считает вирусолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.