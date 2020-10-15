Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"
03:37 15.10.2020 (обновлено: 07:08 15.10.2020)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт - РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories подала Генеральному контролеру лекарственных средств Индии (DCGI) пересмотренную заявку на проведение тестирования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил агентству ANI правительственный чиновник.
Отмечается, что это будет многоцентровое слепое рандомизированное контролируемое исследование.
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Ранее индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение Dr Reddy’s Laboratories о проведении в стране сразу третьей фазы испытания российской вакцины и предложил провести вторую и третью стадию ее исследования.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медицинских центрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармацевтическими компаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,2 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 110 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллионов человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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