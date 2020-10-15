https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579872346.html

Индийская фармкомпания подала заявку на тестирование вакцины "Спутник V"

Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories подала Генеральному контролеру лекарственных средств Индии (DCGI) пересмотренную заявку на... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T03:37

2020-10-15T03:37

2020-10-15T07:08

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

оксфордский университет

нью-дели

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040473_0:0:2976:1674_1400x0_80_0_0_d9e281f92e5d9b3f98b6a022c55485d8.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories подала Генеральному контролеру лекарственных средств <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (DCGI) пересмотренную заявку на проведение тестирования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил агентству <a href="https://aninews.in/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ANI</a> правительственный чиновник.Отмечается, что это будет многоцентровое слепое рандомизированное контролируемое исследование.Ранее индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение Dr Reddy’s Laboratories о проведении в стране сразу третьей фазы испытания российской вакцины и предложил провести вторую и третью стадию ее исследования.<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российский фонд прямых инвестиций</a> (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медицинских центрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармацевтическими компаниями, в том числе с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Novavax.Индия находится на втором после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,2 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 110 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллионов человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

1

нью-дели

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , оксфордский университет, нью-дели, индия, сша, в мире