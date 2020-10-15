Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579869735.html
Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T01:02
2020-10-15T01:31
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578635169_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_a4266b9c0d0dec34d544465525bb2343.jpg
<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>."Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты, уже есть 2000 волонтеров, они у нас уже есть", - сказал он.Президент рассказал, что также в страну будет доставлена китайская вакцина. Как только будут закончены испытания двух препаратов и после одобрения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, начнется вакцинация всего населения.В первую очередь в Венесуэле будут вакцинированы работники системы здравоохранения и системы образования, а также люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания.Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, он сам привьется во время начала массовой вакцинации.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578635169_246:0:2861:1961_1400x0_80_0_0_d49e5205acc8326c6478fd87ea86ae64.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире

Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19

01:02 15.10.2020 (обновлено: 01:31 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты, уже есть 2000 волонтеров, они у нас уже есть", - сказал он.
Президент рассказал, что также в страну будет доставлена китайская вакцина. Как только будут закончены испытания двух препаратов и после одобрения ВОЗ, начнется вакцинация всего населения.
"Я думал, что она начнется с апреля… Если раньше - лучше", - добавил Мадуро.
В первую очередь в Венесуэле будут вакцинированы работники системы здравоохранения и системы образования, а также люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания.
Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, он сам привьется во время начала массовой вакцинации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния