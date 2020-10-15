https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579869735.html

Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19

Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T01:02

2020-10-15T01:02

2020-10-15T01:31

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

николас мадуро

венесуэла

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>."Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты, уже есть 2000 волонтеров, они у нас уже есть", - сказал он.Президент рассказал, что также в страну будет доставлена китайская вакцина. Как только будут закончены испытания двух препаратов и после одобрения <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, начнется вакцинация всего населения.В первую очередь в Венесуэле будут вакцинированы работники системы здравоохранения и системы образования, а также люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания.Ранее Мадуро сообщил, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины, он сам привьется во время начала массовой вакцинации.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

венесуэла

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире