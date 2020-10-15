Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/ukraina-1580029937.html
В СНБО Украины пригрозили России "потоком гробов"
Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:56
2020-10-16T01:49
россия
сергей кривонос
верховная рада украины
москва
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1400x0_80_0_0_fdfb01dab7a3ae591117d16545aefd74.jpg
<strong>КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Военное противостояние между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию <a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank">"Обозреватель"</a>.Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против <a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киева</a>. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения". "Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал собеседник портала.Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает "поток гробов, которые пойдут" в страну."Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" считает замсекретаря СНБО.Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины.Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
https://ria.ru/20201015/krym-1579919379.html
Зачем России их гробы?
352
У украинской армии опыт котлов, не более) Ни одной цели военной компании не достигли, страна расчленена.
312
105
россия
москва
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:631_1400x0_80_0_0_17f4478fe016308946937778e0a154be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей кривонос, верховная рада украины, москва, киев, в мире

В СНБО Украины пригрозили России "потоком гробов"

20:56 15.10.2020 (обновлено: 01:49 16.10.2020)
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения".
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 05:53Протесты в Белоруссии
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
"Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал собеседник портала.
Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает "поток гробов, которые пойдут" в страну.
"Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" считает замсекретаря СНБО.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины.
Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:25
В Госдуме прокомментировали новую версию Киева о потере Крыма
 
Обсудить105
РоссияСергей КривоносВерховная Рада УкраиныМоскваКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния