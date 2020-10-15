https://ria.ru/20201015/ukraina-1580029937.html
В СНБО Украины пригрозили России "потоком гробов"
Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:56
2020-10-15T20:56
2020-10-16T01:49
россия
сергей кривонос
верховная рада украины
москва
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Военное противостояние между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию <a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank">"Обозреватель"</a>.Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против <a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киева</a>. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения". "Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал собеседник портала.Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает "поток гробов, которые пойдут" в страну."Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" считает замсекретаря СНБО.Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины.Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
https://ria.ru/20201015/krym-1579919379.html
zerit.luga
Зачем России их гробы?
352
Дед Филарет
У украинской армии опыт котлов, не более) Ни одной цели военной компании не достигли, страна расчленена.
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россия
москва
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кривонос, верховная рада украины, москва, киев, в мире
КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.
Военное противостояние между Москвой
и Киевом
будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию "Обозреватель"
.
Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине
, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против Киева
. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения".
"Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал собеседник портала.
Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает "поток гробов, которые пойдут" в страну.
"Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" считает замсекретаря СНБО.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины.
Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.