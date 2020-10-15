https://ria.ru/20201015/ukraina-1580029937.html

В СНБО Украины пригрозили России "потоком гробов"

Военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:56

2020-10-15T20:56

2020-10-16T01:49

россия

сергей кривонос

верховная рада украины

москва

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1400x0_80_0_0_fdfb01dab7a3ae591117d16545aefd74.jpg

<strong>КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Военное противостояние между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> будет чревато для российской стороны "огромными потерями" и "потоком гробов", заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью интернет-изданию <a href="https://www.obozrevatel.com/" target="_blank">"Обозреватель"</a>.Замглавы СНБО обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, отметив, что для Москвы не проблема "ментально начать полномасштабную агрессию" против <a href="http://ria.ru/location_Kiev/">Киева</a>. При этом Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, "не стоит вопрос количественного и качественного соотношения". "Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — сказал собеседник портала.Как считает Кривонос из-за этого в случае противостояния российские вооруженные силы ожидает "поток гробов, которые пойдут" в страну."Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого. Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?" считает замсекретаря СНБО.Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины.Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

https://ria.ru/20201015/krym-1579919379.html

zerit.luga Зачем России их гробы? 352

Дед Филарет У украинской армии опыт котлов, не более) Ни одной цели военной компании не достигли, страна расчленена. 312

105

россия

москва

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кривонос, верховная рада украины, москва, киев, в мире