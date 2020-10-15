https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html

В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:25

2020-10-15T14:25

2020-10-15T17:32

верховная рада украины

владимир зеленский

луганская область

донецкая область

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Советник офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает <a href="https://nv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-издание "Новое время"</a>.По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом: Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил. Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

https://ria.ru/20201012/zelenskiy-1579378824.html

Dm Pav Ему только коров пасти, а не страной управлять. Ездит в ЕС как политическая п. 206

neovent 1. Что зимой есть будем , 172

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луганская область

донецкая область

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, киев, украина, в мире