В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса
14:25 15.10.2020 (обновлено: 17:32 15.10.2020)
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает интернет-издание "Новое время".
По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом:
1Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для облегчения боли тяжелых больных?
5Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.
Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
12 октября, 11:52Зеленский готов уйти с поста президента Украины