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https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html
В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:25
2020-10-15T17:32
верховная рада украины
владимир зеленский
луганская область
донецкая область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 окт — РИА Новости.</strong> Советник офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает <a href="https://nv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-издание "Новое время"</a>.По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом: Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил. Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
https://ria.ru/20201012/zelenskiy-1579378824.html
Ему только коров пасти, а не страной управлять. Ездит в ЕС как политическая п.
206
1. Что зимой есть будем ,
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луганская область
донецкая область
киев
украина
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верховная рада украины, владимир зеленский, луганская область, донецкая область, киев, украина, в мире

В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

14:25 15.10.2020 (обновлено: 17:32 15.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает интернет-издание "Новое время".
По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом:
1
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для облегчения боли тяжелых больных?
5
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.
Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.
В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 11:52
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЛуганская областьДонецкая областьКиевУкраинаВ мире
 
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