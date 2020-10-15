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https://ria.ru/20201015/ukraina-1579874167.html
Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса
Украинские власти осознанно пошли на потерю Донбасса и Крыма в 2014 году, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T05:38
2020-10-15T09:44
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
донбасс
петр порошенко
севастополь
киев
украина
в мире
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В Раде объяснили, зачем Киев "отрезал Донбасс и отдал Крым"
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Украинские власти осознанно пошли на потерю <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> и Крыма в 2014 году, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a>.По мнению политика, это было связано с предвыборной ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Как утверждает политик, Киев действовал "по подготовленному плану", в частности, из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там, по утверждению депутата, "стояли элитные украинские части".Кроме того, парламентарий указал, что за последние шесть лет на Украине сформировалась целая прослойка общества, которая привыкла "жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной".
https://ria.ru/20201002/krym-1578082412.html
В Крыму они просто испугались воевать. Там официально находились наши войска. Никаких элитных украинских, там не было. Хотя некоторые стычки были, но из быстро погасили. Они видели что крымчане против Киева и не уступят. В Донбассе они решили отыграться за Крым, но не ожидали отпор. Кива врёт как всегда.
88
Ага, поджав хвост отдали Крым и в котлы на Донбасе сами залезли...
85
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донбасс
севастополь
киев
украина
РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, донбасс, петр порошенко, севастополь, киев, украина, в мире

Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

05:38 15.10.2020 (обновлено: 09:44 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинские власти осознанно пошли на потерю Донбасса и Крыма в 2014 году, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
По мнению политика, это было связано с предвыборной ситуацией на Украине.

"Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно", — сказал Кива в эфире телеканала Newsone.

Как утверждает политик, Киев действовал "по подготовленному плану", в частности, из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там, по утверждению депутата, "стояли элитные украинские части".
Кроме того, парламентарий указал, что за последние шесть лет на Украине сформировалась целая прослойка общества, которая привыкла "жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной".
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваДонбассПетр ПорошенкоСевастопольКиевУкраинаВ мире
 
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