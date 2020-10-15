https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579970641.html

Алиев прокомментировал турецко-азербайджанские военные учения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:26

2020-10-15T16:26

2020-10-15T17:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

турция

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо третьей страны."Только в прошлом году было проведено десять совместных военных учений. В этом году был перерыв из-за коронавируса, было всего два (учения - ред). Эти учения вызвали беспокойство в нашем регионе. Нет причин и основ для этого. Потому что эти учения не направлены против кого-то, а имеют цель усилить военное сотрудничество между нашими странами (Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> – ред.), усовершенствовать нашу армию, приблизить ее к стандартам турецкой армии, изучить турецкий опыт в военном строении", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579970040.html

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турция

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, турция, азербайджан, в мире