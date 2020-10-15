Алиев прокомментировал турецко-азербайджанские военные учения
16:26 15.10.2020 (обновлено: 17:42 15.10.2020)
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо третьей страны.
"Только в прошлом году было проведено десять совместных военных учений. В этом году был перерыв из-за коронавируса, было всего два (учения - ред). Эти учения вызвали беспокойство в нашем регионе. Нет причин и основ для этого. Потому что эти учения не направлены против кого-то, а имеют цель усилить военное сотрудничество между нашими странами (Азербайджаном и Турцией – ред.), усовершенствовать нашу армию, приблизить ее к стандартам турецкой армии, изучить турецкий опыт в военном строении", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.