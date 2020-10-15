Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579970641.html
Алиев прокомментировал турецко-азербайджанские военные учения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:26
2020-10-15T17:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
турция
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1400x0_80_0_0_08cfbe1ff2a737a4e4dd80b5db6d919e.jpg
<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо третьей страны."Только в прошлом году было проведено десять совместных военных учений. В этом году был перерыв из-за коронавируса, было всего два (учения - ред). Эти учения вызвали беспокойство в нашем регионе. Нет причин и основ для этого. Потому что эти учения не направлены против кого-то, а имеют цель усилить военное сотрудничество между нашими странами (Азербайджаном и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> – ред.), усовершенствовать нашу армию, приблизить ее к стандартам турецкой армии, изучить турецкий опыт в военном строении", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579970040.html
5
турция
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:2009_1400x0_80_0_0_dc3859719726fc723046280f8b044873.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, турция, азербайджан, в мире

Алиев прокомментировал турецко-азербайджанские военные учения

16:26 15.10.2020 (обновлено: 17:42 15.10.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецко-азербайджанские военные учения служат развитию армии Азербайджана и не направлены против какой-либо третьей страны.
"Только в прошлом году было проведено десять совместных военных учений. В этом году был перерыв из-за коронавируса, было всего два (учения - ред). Эти учения вызвали беспокойство в нашем регионе. Нет причин и основ для этого. Потому что эти учения не направлены против кого-то, а имеют цель усилить военное сотрудничество между нашими странами (Азербайджаном и Турцией – ред.), усовершенствовать нашу армию, приблизить ее к стандартам турецкой армии, изучить турецкий опыт в военном строении", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:20Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев прокомментировал возможное участие миротворцев в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить5
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевТурцияАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния