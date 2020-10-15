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Военный эксперт объяснил отработку бундесвером сценария атомной войны
Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин оценил сообщения о повышении риска военных действий с применением атомных бомб. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:48
2020-10-15T15:13
андрей кошкин
нато
германия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Военный эксперт, полковник запаса <a href="http://ria.ru/person_andrey-koshkin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кошкин</a> оценил сообщения о повышении риска военных действий с применением атомных бомб.Он отметил, что учения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по подготовке к ядерной войне могут являться следствием геополитического напряжения, однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет.По его словам, тем самым Германия демонстрирует свой ядерный потенциал, несмотря на то, что не входит в "ядерный клуб".Ранее издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нерфених в земле <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн — Вестфалия</a> с участием немецких ВВС и их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и имели целью отработку обороны Германии с использованием атомных бомб. Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия.
https://ria.ru/20190623/1555825615.html
Когда Германия начинает демонстрировать свой потенциал - это значит, что будет следующая мировая война... Немцы опять берега теряют
20
Да пускай балуются, у России на этот случай имеется "Кузькина мать" и в случае чего Европу как территорию можно стереть с контурных карт мира...
13
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андрей кошкин, нато, германия, безопасность, в мире

Военный эксперт объяснил отработку бундесвером сценария атомной войны

12:48 15.10.2020 (обновлено: 15:13 15.10.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин оценил сообщения о повышении риска военных действий с применением атомных бомб.
Он отметил, что учения Германии по подготовке к ядерной войне могут являться следствием геополитического напряжения, однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет.
"Сейчас в Германии осваивают новую управляемую бомбу. Больше чем уверен, что это плановая подготовка, в которой задействовано совершенствование новых модификаций ядерного оружия", — объяснил Кошкин в комментарии Ura.ru.
По его словам, тем самым Германия демонстрирует свой ядерный потенциал, несмотря на то, что не входит в "ядерный клуб".
Ранее издание Bild написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн — Вестфалия с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО и имели целью отработку обороны Германии с использованием атомных бомб. Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 23.06.2019
23 июня 2019, 07:02
National Interest предупредил о риске ядерной войны
 
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Андрей КошкинНАТОГерманияБезопасностьВ мире
 
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