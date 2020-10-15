https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579925745.html

Военный эксперт объяснил отработку бундесвером сценария атомной войны

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин оценил сообщения о повышении риска военных действий с применением атомных бомб. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:48

2020-10-15T12:48

2020-10-15T15:13

андрей кошкин

нато

германия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Военный эксперт, полковник запаса <a href="http://ria.ru/person_andrey-koshkin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кошкин</a> оценил сообщения о повышении риска военных действий с применением атомных бомб.Он отметил, что учения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по подготовке к ядерной войне могут являться следствием геополитического напряжения, однако о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет.По его словам, тем самым Германия демонстрирует свой ядерный потенциал, несмотря на то, что не входит в "ядерный клуб".Ранее издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нерфених в земле <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн — Вестфалия</a> с участием немецких ВВС и их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и имели целью отработку обороны Германии с использованием атомных бомб. Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия.

https://ria.ru/20190623/1555825615.html

Ольга Занкова Когда Германия начинает демонстрировать свой потенциал - это значит, что будет следующая мировая война... Немцы опять берега теряют 20

Нефертити Васильевна Фишман Да пускай балуются, у России на этот случай имеется "Кузькина мать" и в случае чего Европу как территорию можно стереть с контурных карт мира... 13

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кошкин, нато, германия, безопасность, в мире