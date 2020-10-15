https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579898684.html

Эксперт оценил сообщения об учениях в Германии на случай ядерной войны

Публикация немецких СМИ, согласно которой ВВС Германии провели учения по обороне страны с применением атомных бомб, является некомпетентной – ни одна страна не... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:53

2020-10-15T10:53

2020-10-15T10:53

вооруженные силы сша

игорь коротченко

нато

германия

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Публикация немецких СМИ, согласно которой ВВС <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> провели учения по обороне страны с применением атомных бомб, является некомпетентной – ни одна страна не использует ядерное оружие на своей территории, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Bild</a> написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн-Вестфалия</a> с участием немецких ВВС и их союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны Германии с использованием атомных бомб."Оборона Германии при помощи ядерных бомб – это бред. Любой ядерный взрыв в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> принесёт колоссальные жертвы. Кстати, Россия последовательно выступает за вывод тактического ядерного оружия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с европейского континента. Более того, на всех последних учениях (НАТО - ред.), проводившихся на наших границах, отрабатывалась возможность нанесения ядерного удара по России", - сказал Коротченко.Эксперт пояснил, что сама Германия не располагает ядерным оружием, однако на её территории есть тактические носители, находящиеся под контролем <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a>. Предусматривается, что в случае войны в Европе часть ядерных зарядов будет передана группировке ВВС НАТО, которая будет действовать по единому оперативному плану.

https://ria.ru/20200710/1574160077.html

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германия

европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы сша, игорь коротченко, нато, германия, европа, сша, в мире