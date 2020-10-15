https://ria.ru/20201015/uchastnitsa-1579932406.html

Участница "Давай поженимся" обругала ведущих и ушла с программы

Невеста позволила себе резкие высказывания в адрес Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой, отказалась выбирать жениха и демонстративно покинула студию. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:14

2020-10-15T13:14

2020-10-15T13:14

шоубиз

лариса гузеева

роза сябитова

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Невеста позволила себе резкие высказывания в адрес <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Гузеевой</a> и Розы Сябитовой, отказалась выбирать жениха и демонстративно покинула студию.31-летняя участница шоу "Давай поженимся" Дарья устроила скандал на съемках.Девушка пришла на программу во второй раз и не избежала конфликта с ведущими, упрекнувшими ее в надменности и фальши.В какой-то момент героиня едва сдержала слезы. "Наконец-то, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? - обратилась к невесте Гузеева. — То есть в вас какие-то есть настоящие эмоции?"Сваха <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> заявила, что не советует никому из женихов выходить к Дарье. "Вы соперницу во мне увидели или что? Что вы так на меня наговариваете?" — возмутилась невеста, обращаясь к ведущим."Меня трясет от вашей "поддержки"!" — воскликнула героиня и выбежала из студии. Выбирать жениха она тоже отказалась: "Дайте мой номер телефона всем троим, я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я", — сказала на прощание Дарья.

https://ria.ru/20200327/1569220807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса гузеева, роза сябитова