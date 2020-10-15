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https://ria.ru/20201015/ubiystvo-1579888015.html
В Домодедово нашли тело школьницы
Тело 15-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад в Подмосковье, найдено в канализационном люке в Домодедово, задержан подозреваемый в ее убийстве и... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:49
2020-10-15T11:14
домодедово
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Тело 15-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, найдено в канализационном люке в Домодедово, задержан подозреваемый в ее убийстве и изнасиловании, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России Ольга Врадий."Задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (ч. 3 статьи 131 УК России и ч. 1 ст. 105 УК России)", — сказала она.По предварительным данным следствия, ночью подозреваемый проводил время с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедово. Затем у них возникла ссора, в ходе которой парень изнасиловал и задушил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк.Врадий добавила, что молодой человек признался в содеянном и показал следователям, где спрятал тело.По данным СК России, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по Московской области, поиски девушки начались после того, как в полицию обратилась ее мать и заявила, что дочь ушла из дома и пропала. В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Домодедово.
https://ria.ru/20201015/ubiystvo-1579881830.html
Вот урод.
86
Девочкам нужно быть менее беспечными, тем более не гулять со всякими маргиналами, от таких они получат лишь беду
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7
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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домодедово, московская область (подмосковье), происшествия

В Домодедово нашли тело школьницы

09:49 15.10.2020 (обновлено: 11:14 15.10.2020)
 
© Фото : СК РФМесто обнаружения тела пропавшей в Домодедово школьницы
Место обнаружения тела пропавшей в Домодедово школьницы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Тело 15-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад в Подмосковье, найдено в канализационном люке в Домодедово, задержан подозреваемый в ее убийстве и изнасиловании, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
"Задержан 20-летний житель Ульяновской области, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы (ч. 3 статьи 131 УК России и ч. 1 ст. 105 УК России)", — сказала она.
По предварительным данным следствия, ночью подозреваемый проводил время с потерпевшей на лавочке в сквере в Домодедово. Затем у них возникла ссора, в ходе которой парень изнасиловал и задушил девушку, после чего скинул ее тело в канализационный люк.
Врадий добавила, что молодой человек признался в содеянном и показал следователям, где спрятал тело.
По данным СК России, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, поиски девушки начались после того, как в полицию обратилась ее мать и заявила, что дочь ушла из дома и пропала. В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Домодедово.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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ДомодедовоМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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