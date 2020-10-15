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https://ria.ru/20201015/ubiystvo-1579881830.html
Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии за убийство трехлетней дочери, которую он жестоко избил, будучи... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:56
2020-10-15T08:56
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Жителя <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">Ханты-Мансийского автономного округа</a> приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии за убийство трехлетней дочери, которую он жестоко избил, будучи пьяным, сообщили журналистам в региональной прокуратуре."Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ведомстве, добавив, что приговор в законную силу не вступил.Инцидент произошел в Нефтеюганске в декабре 2019 года. Окружное следственное управление СК РФ сообщало, что 36-летний глава семейства, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, жестоко избил трехлетнюю дочь, которая скончалась на следующий день. Мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье об убийстве.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что мужчина также бил четырехлетнюю сестру погибшей девочки, ребенка госпитализировали. Вскоре следствие подтвердило данные о регулярных избиениях отцом своих дочерей, ему предъявили обвинение еще и в истязании несовершеннолетних, после чего заключили под стражу.По информации источника РИА Новости, знакомого с указанной семьей, оба ребенка - от первого брака мужчины, их передали ему, когда бывшая супруга осужденного, воспитывавшая детей, погибла.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579582137.html
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия

Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери

08:56 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт - РИА Новости. Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии за убийство трехлетней дочери, которую он жестоко избил, будучи пьяным, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ведомстве, добавив, что приговор в законную силу не вступил.
Инцидент произошел в Нефтеюганске в декабре 2019 года. Окружное следственное управление СК РФ сообщало, что 36-летний глава семейства, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, жестоко избил трехлетнюю дочь, которая скончалась на следующий день. Мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье об убийстве.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что мужчина также бил четырехлетнюю сестру погибшей девочки, ребенка госпитализировали. Вскоре следствие подтвердило данные о регулярных избиениях отцом своих дочерей, ему предъявили обвинение еще и в истязании несовершеннолетних, после чего заключили под стражу.
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По информации источника РИА Новости, знакомого с указанной семьей, оба ребенка - от первого брака мужчины, их передали ему, когда бывшая супруга осужденного, воспитывавшая детей, погибла.
 
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