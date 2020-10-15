https://ria.ru/20201015/ubiystvo-1579881830.html

Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии за убийство трехлетней дочери, которую он жестоко избил, будучи... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:56

2020-10-15T08:56

2020-10-15T08:56

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Жителя <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">Ханты-Мансийского автономного округа</a> приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии за убийство трехлетней дочери, которую он жестоко избил, будучи пьяным, сообщили журналистам в региональной прокуратуре."Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ведомстве, добавив, что приговор в законную силу не вступил.Инцидент произошел в Нефтеюганске в декабре 2019 года. Окружное следственное управление СК РФ сообщало, что 36-летний глава семейства, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, жестоко избил трехлетнюю дочь, которая скончалась на следующий день. Мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье об убийстве.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнял, что мужчина также бил четырехлетнюю сестру погибшей девочки, ребенка госпитализировали. Вскоре следствие подтвердило данные о регулярных избиениях отцом своих дочерей, ему предъявили обвинение еще и в истязании несовершеннолетних, после чего заключили под стражу.По информации источника РИА Новости, знакомого с указанной семьей, оба ребенка - от первого брака мужчины, их передали ему, когда бывшая супруга осужденного, воспитывавшая детей, погибла.

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579582137.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, происшествия