https://ria.ru/20201015/turtsiya-1579923652.html
Турция объяснила инцидент с самолетом греческого министра
Самолет, на борту которого находился глава МИД Греции Никос Дендиас, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:43
2020-10-15T12:43
2020-10-15T14:21
хами аксой
никос дендиас
мид турции
мид греции
ирак
греция
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в мире
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<strong>АНКАРА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Самолет, на борту которого находился глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил официальный представитель МИД республики <a href="http://ria.ru/person_khami-aksoy/" target="_blank" data-auto="true">Хами Аксой</a>.Как сообщалось накануне, правительственный самолет около 20 минут держали над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/">Мосула</a>.Представитель турецкого дипведомства пояснил, что Греция запросила разрешение для самолета, на котором Дендиас отправился в Ирак. Полет согласовали, однако уже на месте прибытия у него нашли неисправность. Греческая сторона выделила второй самолет, которому выдали разрешение с тем же номером.Хами Аксой назвал преднамеренной дезинформацией сообщение о том, что самолет министра Дендиаса был преднамеренно задержан перед входом в воздушное пространство Турции.По его словам, "ни один самолет не может летать без плана"."Это необходимо в первую очередь для безопасности министра иностранных дел Греции, что было доведено до сведения наших греческих собеседников", — добавил Аксой.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank">Кипр</a> считает своей ИЭЗ.Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, Министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить контакты по морским зонам с Турцией, прерванные в 2016 году.
https://ria.ru/20201015/samolet-1579883736.html
https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хами аксой, никос дендиас, мид турции, мид греции, ирак, греция, турция, в мире
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости.
Самолет, на борту которого находился глава МИД Греции Никос Дендиас
, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил официальный представитель МИД республики Хами Аксой
.
Как сообщалось накануне, правительственный самолет около 20 минут держали над турецко-иракской границей к северу от Мосула
.
Представитель турецкого дипведомства пояснил, что Греция запросила разрешение для самолета, на котором Дендиас отправился в Ирак. Полет согласовали, однако уже на месте прибытия у него нашли неисправность. Греческая сторона выделила второй самолет, которому выдали разрешение с тем же номером.
Хами Аксой назвал преднамеренной дезинформацией сообщение о том, что самолет министра Дендиаса был преднамеренно задержан перед входом в воздушное пространство Турции.
"Самолет вылетел из Ирака без предоставления плана полета, который передается через систему Евроконтроля. Этой системой подтверждено, что план не был передан. Когда самолет входил в наше воздушное пространство, план был срочно запрошен у иракских властей, и после получения плана полет был продолжен при соблюдении мер безопасности", — отметил представитель турецкого МИД.
По его словам, "ни один самолет не может летать без плана".
"Это необходимо в первую очередь для безопасности министра иностранных дел Греции, что было доведено до сведения наших греческих собеседников", — добавил Аксой.
В последнее время резко обострились отношения между Афинами
и Анкарой
. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр
считает своей ИЭЗ.
Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, Министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить контакты по морским зонам с Турцией, прерванные в 2016 году.