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https://ria.ru/20201015/turtsiya-1579923652.html
Турция объяснила инцидент с самолетом греческого министра
Самолет, на борту которого находился глава МИД Греции Никос Дендиас, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:43
2020-10-15T14:21
хами аксой
никос дендиас
мид турции
мид греции‎
ирак
греция
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Самолет, на борту которого находился глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил официальный представитель МИД республики <a href="http://ria.ru/person_khami-aksoy/" target="_blank" data-auto="true">Хами Аксой</a>.Как сообщалось накануне, правительственный самолет около 20 минут держали над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/">Мосула</a>.Представитель турецкого дипведомства пояснил, что Греция запросила разрешение для самолета, на котором Дендиас отправился в Ирак. Полет согласовали, однако уже на месте прибытия у него нашли неисправность. Греческая сторона выделила второй самолет, которому выдали разрешение с тем же номером.Хами Аксой назвал преднамеренной дезинформацией сообщение о том, что самолет министра Дендиаса был преднамеренно задержан перед входом в воздушное пространство Турции.По его словам, "ни один самолет не может летать без плана"."Это необходимо в первую очередь для безопасности министра иностранных дел Греции, что было доведено до сведения наших греческих собеседников", — добавил Аксой.В последнее время резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank">Кипр</a> считает своей ИЭЗ.Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, Министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить контакты по морским зонам с Турцией, прерванные в 2016 году.
https://ria.ru/20201015/samolet-1579883736.html
https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html
ирак
греция
турция
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хами аксой, никос дендиас, мид турции, мид греции‎, ирак, греция, турция, в мире

Турция объяснила инцидент с самолетом греческого министра

12:43 15.10.2020 (обновлено: 14:21 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Самолет, на борту которого находился глава МИД Греции Никос Дендиас, своевременно не предоставил плана полета при входе в воздушное пространство Турции, заявил официальный представитель МИД республики Хами Аксой.
Как сообщалось накануне, правительственный самолет около 20 минут держали над турецко-иракской границей к северу от Мосула.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 09:21
СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
Представитель турецкого дипведомства пояснил, что Греция запросила разрешение для самолета, на котором Дендиас отправился в Ирак. Полет согласовали, однако уже на месте прибытия у него нашли неисправность. Греческая сторона выделила второй самолет, которому выдали разрешение с тем же номером.
Хами Аксой назвал преднамеренной дезинформацией сообщение о том, что самолет министра Дендиаса был преднамеренно задержан перед входом в воздушное пространство Турции.

"Самолет вылетел из Ирака без предоставления плана полета, который передается через систему Евроконтроля. Этой системой подтверждено, что план не был передан. Когда самолет входил в наше воздушное пространство, план был срочно запрошен у иракских властей, и после получения плана полет был продолжен при соблюдении мер безопасности", — отметил представитель турецкого МИД.

По его словам, "ни один самолет не может летать без плана".
"Это необходимо в первую очередь для безопасности министра иностранных дел Греции, что было доведено до сведения наших греческих собеседников", — добавил Аксой.
В последнее время резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
Вскоре после того, как Анкара вывела исследовательское судно Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, Министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить контакты по морским зонам с Турцией, прерванные в 2016 году.
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Хами АксойНикос ДендиасМИД ТурцииМИД Греции‎ИракГрецияТурцияВ мире
 
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