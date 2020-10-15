https://ria.ru/20201015/tualet-1580025467.html

Мужчина на полтора года запер жену в туалете

Жительницу индийского города Панипат спасли из заточения в туалете, где ее держал взаперти муж в течение полутора лет, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:16

2020-10-15T20:16

2020-10-15T20:16

индия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Жительницу <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">индийского</a> города Панипат спасли из заточения в туалете, где ее держал взаперти муж в течение полутора лет, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8843027/Woman-rescued-husband-locked-toilet-ONE-HALF-YEARS-India.html?ito=social-twitter_mailonline" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.О произошедшем стало известно после обращения местных жителей к районному офицеру по защите женщин. Выехавшая на место полиция обнаружила мать троих детей лежащей на полу в туалете площадью 0,8 квадратных метра. Сообщается, что в помещение, где она провела последние 18 месяцев, ее заточил муж, который не всегда давал ей еду и воду. Женщина была настолько слаба, что не смогла самостоятельно ходить после освобождения.Муж потерпевшей заявил, что у его жены было психическое расстройство, однако не смог предоставить подтверждающие это документы. Позднее его арестовали. Пострадавшую сначала отправили в больницу, а затем передали на попечение кузине.

https://ria.ru/20181023/1531281084.html

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индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире