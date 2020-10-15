Новый деловой центр построят в Ростокино к 2023 году за 2 млрд рублей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на небоскребы делового центра "Москва-сити" и здание Министерства Иностранных Дел в Москве
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новый торгово-офисный центр построят к 2023 году в районе Ростокино в ТПУ "Ботанический сад", частные инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
По завершении проекта, реализуемого в рамках новой городской программы стимулирования занятости, будут введены в эксплуатацию офисные помещения площадью 36,8 тысячи квадратных метров и создано более 360 рабочих мест.
"Программа по стимулированию создания рабочих мест направлена на развитие территорий за пределами ТТК и МКАД. За последние два месяца подписано уже второе соглашение по этой программе. Новые деловые центры появятся в Бутырском районе и в Ростокино. Так инвесторы создают новые рабочие места, а взамен получают от города льготы – частичное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков", — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что офисные помещения в Ростокино компания ООО "РДК "Пионер" построит в течение трех лет, они будут расположены на улице Вильгельма Пика в ТПУ "Ботанический сад". Застройщику присвоен статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения, что дает право на частичное освобождение от арендной платы за первый год строительства и платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных для строительства жилого комплекса на Сельскохозяйственной улице.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от арендной платы за первый год строительства и платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если инвестирует эти средства в строительство промышленного или офисного объекта и дополнительно вкладывает собственные средства.
"Таким образом, инвестор получает в собственность офисный или промышленный объект, вложив благодаря льготе меньшие средства, а с созданных площадей он в будущем может получать доход", — пояснил глава департамента.
Заявки на присвоение специального статуса можно подать через Инвестиционный портал Москвы.