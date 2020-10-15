https://ria.ru/20201015/tsentr-1579930248.html

Новый деловой центр построят в Ростокино к 2023 году за 2 млрд рублей

Новый торгово-офисный центр построят к 2023 году в районе Ростокино в ТПУ "Ботанический сад", частные инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:06

2020-10-15T13:06

2020-10-15T13:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Новый торгово-офисный центр построят к 2023 году в районе Ростокино в ТПУ "Ботанический сад", частные инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> (ДИПП).По завершении проекта, реализуемого в рамках новой городской программы стимулирования занятости, будут введены в эксплуатацию офисные помещения площадью 36,8 тысячи квадратных метров и создано более 360 рабочих мест."Программа по стимулированию создания рабочих мест направлена на развитие территорий за пределами ТТК и МКАД. За последние два месяца подписано уже второе соглашение по этой программе. Новые деловые центры появятся в Бутырском районе и в Ростокино. Так инвесторы создают новые рабочие места, а взамен получают от города льготы – частичное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков", — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что офисные помещения в Ростокино компания ООО "РДК "Пионер" построит в течение трех лет, они будут расположены на улице Вильгельма Пика в ТПУ "Ботанический сад". Застройщику присвоен статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения, что дает право на частичное освобождение от арендной платы за первый год строительства и платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных для строительства жилого комплекса на Сельскохозяйственной улице.Руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> отметил, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от арендной платы за первый год строительства и платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если инвестирует эти средства в строительство промышленного или офисного объекта и дополнительно вкладывает собственные средства. "Таким образом, инвестор получает в собственность офисный или промышленный объект, вложив благодаря льготе меньшие средства, а с созданных площадей он в будущем может получать доход", — пояснил глава департамента. Заявки на присвоение специального статуса можно подать через <a href="http://www.investmoscow.ru" target="_blank">Инвестиционный портал Москвы</a>.

https://ria.ru/20201013/moskva-1579593152.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва