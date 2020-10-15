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https://ria.ru/20201015/treyler-1579822787.html
Мила Йовович пытается выжить в фильме "Охотник на монстров"
На YouTube разместили первый трейлер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:11
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культура
коронавирус covid-19
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
youtube
мила йовович
сша
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> На YouTube разместили первый трейлер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли.Героиня Йовович, лейтенант Артемис, возглавляет команду солдат армии США. После странной грозы они переносятся на планету, заполненную монстрами. "Неужели мы теперь Стражи Галактики?" — шутит один из солдат. На загадочной планете они встречают Охотника (Тони Джа), с которым пытаются выжить и помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю.Вместе с Милой Йовович в боевике, основанном на популярной серии видеоигр Monster hunter, снялись: Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.В издании Total film <a href="https://www.gamesradar.com/new-monster-hunter-movie-trailer-introduces-a-whole-new-frontier/" target="_blank">уточняют</a>, "Охотник на монстров" должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на декабрь этого года.
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коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, youtube, мила йовович, сша

Мила Йовович пытается выжить в фильме "Охотник на монстров"

04:11 15.10.2020 (обновлено: 04:12 15.10.2020)
 
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На YouTube разместили первый трейлер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли.
Героиня Йовович, лейтенант Артемис, возглавляет команду солдат армии США. После странной грозы они переносятся на планету, заполненную монстрами. "Неужели мы теперь Стражи Галактики?" — шутит один из солдат. На загадочной планете они встречают Охотника (Тони Джа), с которым пытаются выжить и помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю.
Вместе с Милой Йовович в боевике, основанном на популярной серии видеоигр Monster hunter, снялись: Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.
В издании Total film уточняют, "Охотник на монстров" должен был выйти в начале этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на декабрь этого года.
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КультураКоронавирус COVID-19фильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыYouTubeМила ЙововичСША
 
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