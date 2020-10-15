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https://ria.ru/20201015/tpu-1579802755.html
Топливо из отходов может конкурировать с углем, считают ученые
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, какие из распространенных промышленных отходов можно использовать в качестве основных и... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T03:00
2020-10-15T03:00
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, какие из распространенных промышленных отходов можно использовать в качестве основных и дополнительных компонентов композиционных топлив. Самыми перспективными топливными смесями оказались суспензии на основе опилок, сточной воды и растворителя, а также смесь угольной пыли и сточных вод. Результаты исследования опубликованы в научном журнале <a href="https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.04.020" target="_blank">Journal of the Energy Institute</a>.По словам ученых, топливо из древесных опилок, растворителя, сточных вод и других отходов не просто экологичнее и дешевле распространенных видов горючего. Такое топливо обладает большим энергетическим потенциалом и может конкурировать даже с углем и мазутом.Ученые определили, что суспензионное топливо не уступает традиционному пылеугольному топливу по важным показателям. Оно позволит эффективно использовать многочисленные горючие отходы разных секторов экономики, заместить угольное сжигание и расширить сырьевую базу энергопредприятий. Для этого нужно преодолеть недостаток знаний в области сжигания низкосортных горючих компонентов, который значительно сдерживает развитие новых технологий."Мы сжигали малые порции топливных смесей в лабораторной камере сгорания. Экспериментальная установка позволяет варьировать температуру в широком диапазоне, а также наблюдать за протекающими процессами в режиме реального времени и регистрировать значимые параметры при помощи программно-технического комплекса, включающего высокоскоростную видеокамеру, газоанализатор, температурные датчики и тепловизор", – рассказала Ксения Вершинина.Она отметила, что результаты эксперимента помогут определить габариты топки и способы сжигания, выбрать метод прогрева котла, оценить теплонапряженность оборудования, а также рассчитать интервал и скорость подачи топлива.Эксперты считают, что итоги исследования могут быть полезны для любого предприятия, региона или даже целой страны, заинтересованной в развитии технологий энергетической утилизации низкосортных компонентов и отходов.В дальнейшем ученые планируют провести эксперименты по сжиганию низкосортных топливных смесей в тестовом котле, а также расширить спектр изучаемых параметров новых видов горючего. Кроме того, в планах разработать безопасные и рациональные способы улучшения показателей сжигания разных видов топлива на основе отходов, а также усовершенствовать подход технико-экономического анализа использования смесевых видов топлива на основе отходов.
https://ria.ru/20191113/1560851634.html
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Новости
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РИА Новости
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университетская наука, навигатор абитуриента, новости - экология, томский политехнический университет

Топливо из отходов может конкурировать с углем, считают ученые

03:00 15.10.2020
 
© Фото : Ксения ВершининаТопливная суспензия на основе смеси отходов
Топливная суспензия на основе смеси отходов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Ксения Вершинина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, какие из распространенных промышленных отходов можно использовать в качестве основных и дополнительных компонентов композиционных топлив. Самыми перспективными топливными смесями оказались суспензии на основе опилок, сточной воды и растворителя, а также смесь угольной пыли и сточных вод. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of the Energy Institute.
По словам ученых, топливо из древесных опилок, растворителя, сточных вод и других отходов не просто экологичнее и дешевле распространенных видов горючего. Такое топливо обладает большим энергетическим потенциалом и может конкурировать даже с углем и мазутом.
"Лучший результат и наибольшее значение коэффициента полезного использования показали суспензии на основе опилок, сточной воды и растворителя. Смесь из угольной пыли и сточных вод стала лидером по критерию экологии и теплотворной способности", – рассказала доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ, кандидат физико-математических наук Ксения Вершинина.
Ученые определили, что суспензионное топливо не уступает традиционному пылеугольному топливу по важным показателям. Оно позволит эффективно использовать многочисленные горючие отходы разных секторов экономики, заместить угольное сжигание и расширить сырьевую базу энергопредприятий. Для этого нужно преодолеть недостаток знаний в области сжигания низкосортных горючих компонентов, который значительно сдерживает развитие новых технологий.
"Мы сжигали малые порции топливных смесей в лабораторной камере сгорания. Экспериментальная установка позволяет варьировать температуру в широком диапазоне, а также наблюдать за протекающими процессами в режиме реального времени и регистрировать значимые параметры при помощи программно-технического комплекса, включающего высокоскоростную видеокамеру, газоанализатор, температурные датчики и тепловизор", – рассказала Ксения Вершинина.
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Она отметила, что результаты эксперимента помогут определить габариты топки и способы сжигания, выбрать метод прогрева котла, оценить теплонапряженность оборудования, а также рассчитать интервал и скорость подачи топлива.
Эксперты считают, что итоги исследования могут быть полезны для любого предприятия, региона или даже целой страны, заинтересованной в развитии технологий энергетической утилизации низкосортных компонентов и отходов.
В дальнейшем ученые планируют провести эксперименты по сжиганию низкосортных топливных смесей в тестовом котле, а также расширить спектр изучаемых параметров новых видов горючего. Кроме того, в планах разработать безопасные и рациональные способы улучшения показателей сжигания разных видов топлива на основе отходов, а также усовершенствовать подход технико-экономического анализа использования смесевых видов топлива на основе отходов.
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