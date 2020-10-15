https://ria.ru/20201015/tpu-1579802755.html

Топливо из отходов может конкурировать с углем, считают ученые

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, какие из распространенных промышленных отходов можно использовать в качестве основных и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T03:00

2020-10-15T03:00

2020-10-15T03:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

новости - экология

томский политехнический университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579798806_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_eeec2567279288301f53519d7286331d.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, какие из распространенных промышленных отходов можно использовать в качестве основных и дополнительных компонентов композиционных топлив. Самыми перспективными топливными смесями оказались суспензии на основе опилок, сточной воды и растворителя, а также смесь угольной пыли и сточных вод. Результаты исследования опубликованы в научном журнале <a href="https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.04.020" target="_blank">Journal of the Energy Institute</a>.По словам ученых, топливо из древесных опилок, растворителя, сточных вод и других отходов не просто экологичнее и дешевле распространенных видов горючего. Такое топливо обладает большим энергетическим потенциалом и может конкурировать даже с углем и мазутом.Ученые определили, что суспензионное топливо не уступает традиционному пылеугольному топливу по важным показателям. Оно позволит эффективно использовать многочисленные горючие отходы разных секторов экономики, заместить угольное сжигание и расширить сырьевую базу энергопредприятий. Для этого нужно преодолеть недостаток знаний в области сжигания низкосортных горючих компонентов, который значительно сдерживает развитие новых технологий."Мы сжигали малые порции топливных смесей в лабораторной камере сгорания. Экспериментальная установка позволяет варьировать температуру в широком диапазоне, а также наблюдать за протекающими процессами в режиме реального времени и регистрировать значимые параметры при помощи программно-технического комплекса, включающего высокоскоростную видеокамеру, газоанализатор, температурные датчики и тепловизор", – рассказала Ксения Вершинина.Она отметила, что результаты эксперимента помогут определить габариты топки и способы сжигания, выбрать метод прогрева котла, оценить теплонапряженность оборудования, а также рассчитать интервал и скорость подачи топлива.Эксперты считают, что итоги исследования могут быть полезны для любого предприятия, региона или даже целой страны, заинтересованной в развитии технологий энергетической утилизации низкосортных компонентов и отходов.В дальнейшем ученые планируют провести эксперименты по сжиганию низкосортных топливных смесей в тестовом котле, а также расширить спектр изучаемых параметров новых видов горючего. Кроме того, в планах разработать безопасные и рациональные способы улучшения показателей сжигания разных видов топлива на основе отходов, а также усовершенствовать подход технико-экономического анализа использования смесевых видов топлива на основе отходов.

https://ria.ru/20191113/1560851634.html

https://ria.ru/20190129/1549847725.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, новости - экология, томский политехнический университет