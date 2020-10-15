https://ria.ru/20201015/testirovanie-1579879422.html
В России провели более 52,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 52,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 478 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:16
2020-10-15T08:16
2020-10-15T08:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Более 52,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 478 тысяч тестов, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 52,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 286 630 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России сделано 478 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество