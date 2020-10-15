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https://ria.ru/20201015/test-1579983378.html
Житель Пермского края 771 раз пытался узнать результат теста на COVID-19
2020-10-15T17:29
2020-10-15T17:29
коронавирус в россии
здоровье - общество
пермский край
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Пациент, пытавшийся узнать результат своего теста на коронавирус, при помощи автодозвона 771 раз звонил не по тому номеру, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a>.Ранее издание <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> сообщило, что анализы у мужчины взяли еще 7 октября, но так и не сообщили, болен он COVID-19 или нет. Мужчина 12 октября пытался дозвониться до врачей и с помощью автодозвона звонил им 771 раз, но в этот день так и не смог с ними связаться. Дозвониться врачам у него получилось лишь 13 октября, но результат теста ему так и не сказали, отмечает издание. Минздрав начал проверку."После появления в сети интернет информации о пациенте, который пытался дозвониться 771 раз до медучреждения с целью получения результата мазков на COVID-19, министерством здравоохранения Пермского края была проведена внутренняя проверка. По итогам проверки выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника № 5". По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19", - сказали в минздраве.По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита, уточнили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-shtraf-1577468453.html
А почему другая поликлиника 771 раз не ответила?
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пермский край
РИА Новости
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коронавирус в россии, здоровье - общество, пермский край

Житель Пермского края 771 раз пытался узнать результат теста на COVID-19

17:29 15.10.2020
 
© Fotolia / nyulТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Fotolia / nyul
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Пациент, пытавшийся узнать результат своего теста на коронавирус, при помощи автодозвона 771 раз звонил не по тому номеру, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Пермского края.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что анализы у мужчины взяли еще 7 октября, но так и не сообщили, болен он COVID-19 или нет. Мужчина 12 октября пытался дозвониться до врачей и с помощью автодозвона звонил им 771 раз, но в этот день так и не смог с ними связаться. Дозвониться врачам у него получилось лишь 13 октября, но результат теста ему так и не сказали, отмечает издание. Минздрав начал проверку.
"После появления в сети интернет информации о пациенте, который пытался дозвониться 771 раз до медучреждения с целью получения результата мазков на COVID-19, министерством здравоохранения Пермского края была проведена внутренняя проверка. По итогам проверки выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника № 5". По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19", - сказали в минздраве.
По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита, уточнили в министерстве.
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоПермский край
 
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