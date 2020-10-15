Житель Пермского края 771 раз пытался узнать результат теста на COVID-19
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Пациент, пытавшийся узнать результат своего теста на коронавирус, при помощи автодозвона 771 раз звонил не по тому номеру, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Пермского края.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что анализы у мужчины взяли еще 7 октября, но так и не сообщили, болен он COVID-19 или нет. Мужчина 12 октября пытался дозвониться до врачей и с помощью автодозвона звонил им 771 раз, но в этот день так и не смог с ними связаться. Дозвониться врачам у него получилось лишь 13 октября, но результат теста ему так и не сказали, отмечает издание. Минздрав начал проверку.
"После появления в сети интернет информации о пациенте, который пытался дозвониться 771 раз до медучреждения с целью получения результата мазков на COVID-19, министерством здравоохранения Пермского края была проведена внутренняя проверка. По итогам проверки выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника № 5". По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19", - сказали в минздраве.
По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита, уточнили в министерстве.
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