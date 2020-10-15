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https://ria.ru/20201015/teplovizor-1579938130.html
На всех станциях московского метро разместили тепловизоры
Более 400 тепловизоров появились на всех станциях метро и МЦК Москвы, пассажиров с температурой сотрудники станций попросят отказаться от поездки и вызовут... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:38
2020-10-15T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
метро
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Более 400 тепловизоров появились на всех станциях метро и <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, пассажиров с температурой сотрудники станций попросят отказаться от поездки и вызовут скорую помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> в четверг."На всех станциях метро и МЦК появилось больше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой — сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что также установлены новые аппараты в депо и административных зданиях метро.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201005/kashel-1578214119.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метро, московское центральное кольцо (мцк), общество

На всех станциях московского метро разместили тепловизоры

13:38 15.10.2020 (обновлено: 14:04 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро "Спартак" в Москве
Девушка у турникета с установленным дистанционным тепловизором на станции метро Спартак в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 400 тепловизоров появились на всех станциях метро и МЦК Москвы, пассажиров с температурой сотрудники станций попросят отказаться от поездки и вызовут скорую помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале в четверг.
"На всех станциях метро и МЦК появилось больше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой — сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также установлены новые аппараты в депо и административных зданиях метро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МетроМосковское центральное кольцо (МЦК)Общество
 
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