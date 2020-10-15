https://ria.ru/20201015/teplovizor-1579938130.html

На всех станциях московского метро разместили тепловизоры

Более 400 тепловизоров появились на всех станциях метро и МЦК Москвы, пассажиров с температурой сотрудники станций попросят отказаться от поездки и вызовут... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:38

2020-10-15T13:38

2020-10-15T14:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

метро

московское центральное кольцо (мцк)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Более 400 тепловизоров появились на всех станциях метро и <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, пассажиров с температурой сотрудники станций попросят отказаться от поездки и вызовут скорую помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> в четверг."На всех станциях метро и МЦК появилось больше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой — сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что также установлены новые аппараты в депо и административных зданиях метро.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201005/kashel-1578214119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метро, московское центральное кольцо (мцк), общество