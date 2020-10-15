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Как правильно измерять температуру?
Один из симптомов ОРВИ и коронавируса – высокая температура. Каким градусником мерить, чтобы было точнее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:10
2020-10-15T04:10
ольга кашубина
коронавирус covid-19
россия
температура
орви
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Один из симптомов <a href="https://ria.ru/keyword_ORVI/" target="_blank">ОРВИ</a> и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> – высокая температура. Каким градусником мерить, чтобы было точнее, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201015/gradusnik-1579818959.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина.Если вам нужна очень точная температура, то лучший выбор – электронный градусник или безртутный стеклянный градусник, советует Ольга Кашубина. Инфракрасные термометры, градусники в виде полосочек, которые можно ребенку наклеить на лоб, одноразовые пластиковые термометры с точками или в виде сосок для маленьких детей – все это очень неточно, пояснила врач-терапевт.Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник, который измеряет температуру под мышкой. Тот самый, который пищит, уточнила врач-терапевт."Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать 1-2 минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы, что раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура", – заявила Кашубина. В общественных местах, как правило, используют инфракрасные градусники – у них всегда есть погрешность, отметила врач-терапевт."Когда нужно работать с большим количеством людей и есть буквально 10 секунд, чтобы измерить температуру, другого варианта нет. У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая. Например, температуру в 40 градусов такой градусник не пропустит. Для домашнего измерения лучше использовать градусник, который показывает результат после долгого контакта", – считает Кашубина.Врач-терапевт добавила, что в России традиционно принято измерять температуру под мышкой – это не очень точное место, потому что человек двигает рукой, непонятно, на какую глубину засовывает градусник, температура может оказаться ниже, чем есть на самом деле. Если есть возможность, надо себя переучивать измерять температуру во рту, но надо делать поправку, что температура там всегда выше.
https://ria.ru/20200918/temperatura-1577417397.html
https://ria.ru/20200602/1572326475.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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РИА Новости
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ольга кашубина, коронавирус covid-19, россия, температура, орви, здоровье, общество

Как правильно измерять температуру?

04:10 15.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Один из симптомов ОРВИ и коронавируса – высокая температура. Каким градусником мерить, чтобы было точнее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина.
Если вам нужна очень точная температура, то лучший выбор – электронный градусник или безртутный стеклянный градусник, советует Ольга Кашубина. Инфракрасные термометры, градусники в виде полосочек, которые можно ребенку наклеить на лоб, одноразовые пластиковые термометры с точками или в виде сосок для маленьких детей – все это очень неточно, пояснила врач-терапевт.
"Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности. Есть безртутные градусники. Они практически такие же точные, выглядят точно так же, тоже стеклянные. Их недостаток в том, что они, как и ртутные, очень медленно измеряют температуру, нужно подождать некоторое время, минут 5, никогда непонятно, измерил он уже температуру или нет", – объяснила Ольга Кашубина.
Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник, который измеряет температуру под мышкой. Тот самый, который пищит, уточнила врач-терапевт.
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"Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать 1-2 минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы, что раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура", – заявила Кашубина.
В общественных местах, как правило, используют инфракрасные градусники – у них всегда есть погрешность, отметила врач-терапевт.
"Когда нужно работать с большим количеством людей и есть буквально 10 секунд, чтобы измерить температуру, другого варианта нет. У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая. Например, температуру в 40 градусов такой градусник не пропустит. Для домашнего измерения лучше использовать градусник, который показывает результат после долгого контакта", – считает Кашубина.
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Врач-терапевт добавила, что в России традиционно принято измерять температуру под мышкой – это не очень точное место, потому что человек двигает рукой, непонятно, на какую глубину засовывает градусник, температура может оказаться ниже, чем есть на самом деле. Если есть возможность, надо себя переучивать измерять температуру во рту, но надо делать поправку, что температура там всегда выше.
 
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Ольга КашубинаКоронавирус COVID-19РоссиятемператураОРВИЗдоровьеОбщество
 
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