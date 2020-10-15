https://ria.ru/20201015/temperatura-1579867419.html

Как правильно измерять температуру?

Один из симптомов ОРВИ и коронавируса – высокая температура. Каким градусником мерить, чтобы было точнее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T04:10

2020-10-15T04:10

2020-10-15T04:10

ольга кашубина

коронавирус covid-19

россия

температура

орви

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Один из симптомов <a href="https://ria.ru/keyword_ORVI/" target="_blank">ОРВИ</a> и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> – высокая температура. Каким градусником мерить, чтобы было точнее, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201015/gradusnik-1579818959.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина.Если вам нужна очень точная температура, то лучший выбор – электронный градусник или безртутный стеклянный градусник, советует Ольга Кашубина. Инфракрасные термометры, градусники в виде полосочек, которые можно ребенку наклеить на лоб, одноразовые пластиковые термометры с точками или в виде сосок для маленьких детей – все это очень неточно, пояснила врач-терапевт.Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник, который измеряет температуру под мышкой. Тот самый, который пищит, уточнила врач-терапевт."Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать 1-2 минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы, что раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура", – заявила Кашубина. В общественных местах, как правило, используют инфракрасные градусники – у них всегда есть погрешность, отметила врач-терапевт."Когда нужно работать с большим количеством людей и есть буквально 10 секунд, чтобы измерить температуру, другого варианта нет. У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая. Например, температуру в 40 градусов такой градусник не пропустит. Для домашнего измерения лучше использовать градусник, который показывает результат после долгого контакта", – считает Кашубина.Врач-терапевт добавила, что в России традиционно принято измерять температуру под мышкой – это не очень точное место, потому что человек двигает рукой, непонятно, на какую глубину засовывает градусник, температура может оказаться ниже, чем есть на самом деле. Если есть возможность, надо себя переучивать измерять температуру во рту, но надо делать поправку, что температура там всегда выше.

https://ria.ru/20200918/temperatura-1577417397.html

https://ria.ru/20200602/1572326475.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга кашубина, коронавирус covid-19, россия, температура, орви, здоровье, общество