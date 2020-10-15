https://ria.ru/20201015/telomery-1579966380.html

Ученые выяснили, как клетки защищаются от рака и старения

Чешские и швейцарские биологи установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры — молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Результаты... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:11

2020-10-15T16:11

2020-10-15T16:12

риа наука

старение

биология

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Чешские и швейцарские биологи установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры — молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2815-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Подобно тому, как наконечник на шнурке предотвращает его истирание, участки ДНК, называемые теломерами, образуют защитные колпачки на концах хромосом. С возрастом, по мере деления клеток, теломеры укорачиваются, что снижает эффективность их защитной функции. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться. Обычно это связано с процессами старения и возрастными заболеваниями, аналогичная картина наблюдается и при онкологии.Исследователи из Федеральной политехнической школы в <a href="http://ria.ru/location_Lausanne/" target="_blank" data-auto="true">Лозанне</a> (EPFL) и Масарикова университета в <a href="http://ria.ru/location_Brno/" target="_blank" data-auto="true">Брно</a> выяснили, что занять свое строго определенное место теломерам помогает молекула РНК под названием TERRA."Теломеры составляют лишь крошечную часть всей хромосомной ДНК, поэтому вопрос в том, как эта РНК находит свой дом", — приводятся в пресс-релизе EPFL слова руководителя исследования профессора Иоахима Лингнера (Joachim Lingner).Чтобы ответить на этот вопрос, авторы проанализировали механизм, посредством которого TERRA накапливается на теломерах, а также выяснили, какие белки участвуют в этом процессе.TERRA была открыта в 2007 году в лаборатории Лингнера. Она принадлежит к классу некодирующих РНК, которые не транслируются в белки, а функционируют как структурные компоненты хромосом. Ученые знали из предыдущих исследований, что TERRA на концах хромосом сигнализирует о том, что теломеры должны быть удлинены или восстановлены, но как она там оказывается, до сих пор было неизвестно.Визуализируя молекулы TERRA под микроскопом, исследователи обнаружили, что для доставки ее к теломерам решающее значение имеет конкретный участок РНК, а когда молекула достигает вершины хромосом, ее связь с теломерами регулируется белком RAD51 — хорошо известным ферментом, который участвует в восстановлении поврежденных молекул ДНК.Оказалось, что этот белок также помогает TERRA прикрепляться к теломерной ДНК, образуя так называемую "гибридную молекулу РНК-ДНК". До этого ученые думали, что такая реакция, приводящая к образованию трехцепочечной структуры нуклеиновой кислоты, в основном имеет место во время репарации ДНК. Новое исследование показало, что она происходит и на концах хромосом, когда TERRA связывается с теломерами."Это смена парадигмы", — говорит Лингнер.Исследователи также обнаружили, что короткие теломеры привлекают TERRA гораздо эффективнее, чем длинные. Хотя механизм этого явления пока неясен, исследователи предполагают, что, когда теломеры становятся слишком короткими — либо из-за повреждения ДНК, либо из-за того, что клетка делится слишком много раз — они привлекают молекулы TERRA. По мнению ученых, это своеобразный механизм защиты клеток от преждевременного старения."TERRA и RAD51 помогают предотвратить случайную потерю или укорочение теломер. Это важная функция", — отмечает ученый.Авторы воспроизвели в пробирках механизм, открытый ими при наблюдениях на живых клетках. На следующем этапе исследований они планируют выяснить, влияет ли белок RAD51 на связь других некодирующих РНК с хромосомами, и понять функции, которые эта связь обеспечивает.

https://ria.ru/20200716/1574442464.html

https://ria.ru/20200706/1573957800.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старение, биология, рак, здоровье, открытия - риа наука