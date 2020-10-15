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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201015/teleperedacha-1579926160.html
Москва запускает телепередачу для детей о столичной промышленности
Столичные власти совместно с АО "Первый канал. Всемирная сеть" запускают серию выпусков детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!", посвященной... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:49
2020-10-15T12:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости</strong>. Столичные власти совместно с АО "Первый канал. Всемирная сеть" запускают серию выпусков детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!", посвященной работе промышленных предприятий Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Премьерный выпуск выйдет в эфир 17 октября на федеральном семейном телеканале "Карусель". В нем юная аудитория узнает, для чего нужны электронные документы, как они работают и зачем в них встроен специальный чип. Герои телепередачи вместе со специалистами предприятия "Микрон" побывают на виртуальной экскурсии по заводу и расскажут, как производят чипы для банковских и идентификационных карт, карт школьника, транспортных билетов и других "умных" вещей."Цель проекта – поближе познакомить юное поколение с техническими и инженерными специальностями, а также в игровой форме рассказать о работе высокотехнологичных промпредприятий города. Сегодня появляются профессии будущего: архитектор виртуальной реальности, инженер-робототехник, проектировщик наноматериалов. Мы надеемся, что благодаря подобным передачам сможем заинтересовать юных зрителей и у них появится желание осваивать промышленные специальности", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александра Прохорова</a>.В дальнейшем в рамках цикла телепередач персонажи познакомят детей с производством автомобилей. Юные зрители также смогут увидеть, как изготавливаются конфеты и шоколад, как чеканятся монеты на Московском монетном дворе и каким образом перерабатывается отслужившая свой срок электротехника.В ближайшее время в эфир выйдет 6 выпусков. Серии будут транслироваться на телеканале "Карусель" каждую субботу в 10:45 мск. Выпуски также можно будет увидеть в эфире детского познавательного телеканала "О!", входящего в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20201007/moskva-1578619269.html
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РИА Новости
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александр прохоров, москва

Москва запускает телепередачу для детей о столичной промышленности

12:49 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Столичные власти совместно с АО "Первый канал. Всемирная сеть" запускают серию выпусков детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!", посвященной работе промышленных предприятий Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Премьерный выпуск выйдет в эфир 17 октября на федеральном семейном телеканале "Карусель". В нем юная аудитория узнает, для чего нужны электронные документы, как они работают и зачем в них встроен специальный чип. Герои телепередачи вместе со специалистами предприятия "Микрон" побывают на виртуальной экскурсии по заводу и расскажут, как производят чипы для банковских и идентификационных карт, карт школьника, транспортных билетов и других "умных" вещей.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва запустила новый интерактивный проект о хайтек-индустрии
"Цель проекта – поближе познакомить юное поколение с техническими и инженерными специальностями, а также в игровой форме рассказать о работе высокотехнологичных промпредприятий города. Сегодня появляются профессии будущего: архитектор виртуальной реальности, инженер-робототехник, проектировщик наноматериалов. Мы надеемся, что благодаря подобным передачам сможем заинтересовать юных зрителей и у них появится желание осваивать промышленные специальности", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В дальнейшем в рамках цикла телепередач персонажи познакомят детей с производством автомобилей. Юные зрители также смогут увидеть, как изготавливаются конфеты и шоколад, как чеканятся монеты на Московском монетном дворе и каким образом перерабатывается отслужившая свой срок электротехника.
В ближайшее время в эфир выйдет 6 выпусков. Серии будут транслироваться на телеканале "Карусель" каждую субботу в 10:45 мск. Выпуски также можно будет увидеть в эфире детского познавательного телеканала "О!", входящего в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, уточняется в сообщении.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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