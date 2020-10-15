https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html

Водитель упавшего в реку в Москве такси провел за рулем больше 12 часов

Погибший водитель московского такси, упавшего в реку Яузу в среду, находился за рулем больше 12 часов; он наехал на бордюр и не справился с управлением, сообщил РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:57

2020-10-15T10:57

2020-10-15T10:57

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Погибший водитель московского такси, упавшего в реку Яузу в среду, находился за рулем больше 12 часов; он наехал на бордюр и не справился с управлением, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.<a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> в среду сообщил, что в районе Наставнического переулка такси пробило ограждение и упало в реку. Водитель такси погиб."Предварительно, водитель наехал на бордюрный камень, не справился с управлением и после машина упала в реку. Из путевого листа таксиста следует, что он находился на 13-м часу работы", - сказал собеседник агентства.Также он отметил, что за этот год водитель такси привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 11 раз.Заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a> в феврале заявлял, что в течение года в городе планируют запустить систему наблюдения за таксистами, которая будет отслеживать время работы и отдыха водителей, а также наличие водительских прав и страховки.

https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия