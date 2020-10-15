https://ria.ru/20201015/surprise-1579982467.html

Женщина увидела сюрприз от мужа к годовщине и пришла в ярость

Сюрприз супруга в честь трехлетней годовщины свадьбы разозлил 26-летнюю женщину и стал причиной ссоры. Своей историей героиня поделилась на платформе Reddit. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:25

2020-10-15T17:25

2020-10-15T17:25

reddit

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Сюрприз супруга в честь трехлетней годовщины свадьбы разозлил 26-летнюю женщину и стал причиной ссоры. Своей историей героиня поделилась на платформе <a href="https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/comments/jak0cu/aita_for_walking_in_then_immediately_walking_out/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a>. Девушка рассказала, что перед годовщиной мать супруга стала активно интересоваться их планами на праздник и предложила отметить его у нее дома, чтобы принять всех родственников. Героиня истории наотрез отказалась от предложения. По ее словам, однажды пара провела двухнедельный отпуск с родственницей, на который пришлась годовщина брака, и это было "ужасно". За два дня до праздника супруг предложил собраться вместе с родственниками в ресторане. Но и это не устроило девушку. "Все, что я хотела, — это провести время наедине", — призналась она. В день годовщины молодой человек забрал ее с работы около трех часов дня. По дороге он постоянно говорил по телефону с матерью. Пара приехала домой, подготовилась к вечернему походу в ресторан. Супруг героини снова созванивался с родственницей. Когда пара вошла в ресторан, за их столиком сидели члены семьи супруга — родители, сестра и кузина с детьми. Героиня пришла в ярость, развернулась и пошла к выходу. Молодой человек попытался не дать ей уйти, объясняя это тем, что она уже в ресторане. Он попросил прощения за этот сюрприз. К нему присоединилась свекровь, но девушка не стала их слушать, села в такси и уехала домой. Супруг приехал домой позже и не стал ничего говорить, но его мать обвинила девушку в грубости по отношению к семье. Героиня также рассказала, что свекровь постоянно вторгается в их с супругом личное пространство. Большинство комментаторов на сайте поддержали автора истории. Пользователи отметили, что супруг поступил некрасиво, проигнорировав ее желания, а его мать вовсе пытается быть второй женой. Девушке посоветовали четко обозначать границы своей семьи для родственников мужа. Некоторые даже призвали подать на развод.

https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, общество