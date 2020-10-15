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Назван ингредиент, который превратит суп в "питательную бомбу"
Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту, пишет Wirtualna Polska. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:26
2020-10-15T04:26
здоровье
еда
общество
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Ресторатор назвала ингредиент, который превратит суп в "питательную бомбу"
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту, пишет <a href="https://www.wp.pl/?src01=20804" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wirtualna Polska</a>.Кулинар отмечает, что блюдо превратится в "питательную бомбу", если добавить в бульон гвоздику. Гессер указывает, что таким образом суп станет не только более вкусным, но и полезным.Автор напоминает, что гвоздика обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями. К тому же, гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.Кроме того, Гессер поделилась другим полезным советом при готовке супа. По ее словам, блюдо станет вкуснее, если в нем использовать разные виды мяса. <strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/social/20201015/248323053.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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здоровье, еда, общество

Назван ингредиент, который превратит суп в "питательную бомбу"

04:26 15.10.2020
 
© Depositphotos / lisovskayaХарчо
Харчо - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / lisovskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту, пишет Wirtualna Polska.
Кулинар отмечает, что блюдо превратится в "питательную бомбу", если добавить в бульон гвоздику. Гессер указывает, что таким образом суп станет не только более вкусным, но и полезным.
Автор напоминает, что гвоздика обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями. К тому же, гвоздика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.
Кроме того, Гессер поделилась другим полезным советом при готовке супа. По ее словам, блюдо станет вкуснее, если в нем использовать разные виды мяса.
Солянка - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 14:56
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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