https://ria.ru/20201015/stepanakert-1579962409.html
В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта
Гражданская инфраструктура Степанакерта подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной НКР. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:55
2020-10-15T15:55
2020-10-15T16:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. </strong>Гражданская инфраструктура <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>."Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших и раненых нет", - сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР.
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО выпустила в небо несколько ракет в Степанакерте
Несколько ракет были выпущены установками ПВО в небо над Степанакертом, - передает корреспондент РИА Новости.
2020-10-15T15:55
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PT0M10S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире