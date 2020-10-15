https://ria.ru/20201015/stepanakert-1579962409.html

В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта

Гражданская инфраструктура Степанакерта подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной НКР. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:55

2020-10-15T15:55

2020-10-15T16:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. </strong>Гражданская инфраструктура <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>."Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших и раненых нет", - сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР.

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ПВО выпустила в небо несколько ракет в Степанакерте Несколько ракет были выпущены установками ПВО в небо над Степанакертом, - передает корреспондент РИА Новости. 2020-10-15T15:55 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире