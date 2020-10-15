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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/stepanakert-1579962409.html
В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта
Гражданская инфраструктура Степанакерта подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной НКР. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:55
2020-10-15T16:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. </strong>Гражданская инфраструктура <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>."Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших и раненых нет", - сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР.
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ПВО выпустила в небо несколько ракет в Степанакерте
Несколько ракет были выпущены установками ПВО в небо над Степанакертом, - передает корреспондент РИА Новости.
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видео, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире
В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта
СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Степанакерта подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной НКР.
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В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта

15:55 15.10.2020 (обновлено: 16:14 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМужчина возле воронки от упавшего снаряда возле здания школы №10 в Степанакерте
Мужчина возле воронки от упавшего снаряда возле здания школы №10 в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Гражданская инфраструктура Степанакерта подверглась обстрелу, пострадавших и раненых нет, сообщили власти непризнанной НКР.
"Азербайджан в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве в гуманитарных целях. Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших и раненых нет", - сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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