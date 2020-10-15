https://ria.ru/20201015/ssha-1580011857.html
В США арестовали россиянина по обвинению в кибермошенничестве
Россиянина Максима Бойко арестовали в США по обвинению в кибермошенничестве, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:01
2020-10-15T19:01
2020-10-15T19:35
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости.</strong> Россиянина Максима Бойко арестовали в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по обвинению в кибермошенничестве, сообщил американский Минюст.Мужчину взяли под стражу еще в марте. О его задержании стало известно сегодня: американское ведомство выдвинуло против подозреваемых новые обвинения в причастности к деятельности трансграничной преступной сети QQAAZZ.Бойко задержали весной во время поездки в Штаты. По данным Минюста, 30-летний подозреваемый действовал под ником gangass.Россиянина, а также 14 человек из <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, <u><a href="http://ria.ru/location_Belgium/">Бельгии</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Romania/">Румынии</a></u> и <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> и других стран подозревают в "сговоре с целью отмывания похищенных онлайн в США и других странах средств". Как считают свидетели, причастные к QQAAZZ лица создавали подставные компании и открывали счета, чтобы помочь мошенникам скрыть незаконное происхождение денег, за это они получали комиссию. По версии обвинения, через руки фигурантов дела с 2016 года прошли десятки миллионов незаконно полученных долларов.В 2019 году власти США уже выдвигали обвинения против пяти человек по расследованию против QQAAZZ . В общей сложности в деле фигурируют уже 20 человек, в основном это граждане Латвии и Болгарии.
https://ria.ru/20200930/nikulin-1577974784.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, сша, грузия, в мире