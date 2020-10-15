https://ria.ru/20201015/ssha-1579949014.html

В США курортный город заплатит 100 долларов приезжающим туристам

В штате Колорадо курортный город Гленвуд-Спрингс готов заплатить 100 долларов приезжающим на отдых гостям, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:24

2020-10-15T18:24

2020-10-15T18:24

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>В штате Колорадо курортный город Гленвуд-Спрингс готов заплатить 100 долларов приезжающим на отдых гостям, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/glenwood-springs-colorado-paying-tourists" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Это место славится прекрасными видами, минеральными источниками и роскошными отелями.Получить бонус смогут не все, а только первая тысяча туристов, забронировавшая проживание в одной из гостиниц. Им выдадут специальную карту с этой суммой, которой можно расплатиться в магазинах, ресторанах, развлекательных заведениях города. Также с ее помощью можно оплатить экскурсии, поездку на рафтинг, спа-процедуры. Предложение доступно только до 30 ноября.

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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