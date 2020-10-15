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В США курортный город заплатит 100 долларов приезжающим туристам
В штате Колорадо курортный город Гленвуд-Спрингс готов заплатить 100 долларов приезжающим на отдых гостям, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:24
2020-10-15T18:24
туристы
отдых
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туризм
новости - туризм
колорадо
сша
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>В штате Колорадо курортный город Гленвуд-Спрингс готов заплатить 100 долларов приезжающим на отдых гостям, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/glenwood-springs-colorado-paying-tourists" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Это место славится прекрасными видами, минеральными источниками и роскошными отелями.Получить бонус смогут не все, а только первая тысяча туристов, забронировавшая проживание в одной из гостиниц. Им выдадут специальную карту с этой суммой, которой можно расплатиться в магазинах, ресторанах, развлекательных заведениях города. Также с ее помощью можно оплатить экскурсии, поездку на рафтинг, спа-процедуры. Предложение доступно только до 30 ноября.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
колорадо
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм, колорадо, сша

В США курортный город заплатит 100 долларов приезжающим туристам

18:24 15.10.2020
 
© Depositphotos / MaciejBledowskiГленвуд-Спрингс, штат Колорадо
Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / MaciejBledowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В штате Колорадо курортный город Гленвуд-Спрингс готов заплатить 100 долларов приезжающим на отдых гостям, сообщает Travel and Leisure.
Это место славится прекрасными видами, минеральными источниками и роскошными отелями.
Получить бонус смогут не все, а только первая тысяча туристов, забронировавшая проживание в одной из гостиниц. Им выдадут специальную карту с этой суммой, которой можно расплатиться в магазинах, ресторанах, развлекательных заведениях города.
Также с ее помощью можно оплатить экскурсии, поездку на рафтинг, спа-процедуры. Предложение доступно только до 30 ноября.
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