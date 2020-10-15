https://ria.ru/20201015/spektakl-1579955634.html

В зале "Эрмитаж" 29 октября сыграют спектакль "Толстого нет"

Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:17

2020-10-15T15:17

2020-10-15T15:17

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<strong>МОСКВА, 15 окт – Пресс-служба Московского театра "Школа современной пьесы"</strong>. Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет. Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные недели. В усадьбе собирается вся семья - во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Софья Андреевна - 66-летняя графиня, прожившая в браке с великим писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела - была прекрасной супругой, родившей 13 детей! Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей Толстого. Казалось бы - идиллия… Но однажды все кардинальным образом изменилось. Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавалась на базе подлинных документы - мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но… как метко охарактеризовал романы Достоевского писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору"? Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни великого писателя и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения. Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни несчастливой семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".В спектакле заняты:Софья Андреевна – Ирина АлфероваАлександра Львовна – Валерия Ланская/Татьяна ЦиренинаИлья Львович – Иван МамоновЛев Львович – Александр ОвчинниковДоктор – Борис ВайнзихерВалентин Булгаков – Александр Сеппиус/ Кирилл СнегиревКатюша – Ольга Грудяева. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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