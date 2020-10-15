Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/spektakl-1579955634.html
В зале "Эрмитаж" 29 октября сыграют спектакль "Толстого нет"
Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:17
2020-10-15T15:17
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955246_0:237:2794:1809_1400x0_80_0_0_7ba91d6cd40dc1036050c2eca70c46a3.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – Пресс-служба Московского театра "Школа современной пьесы"</strong>. Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет. Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные недели. В усадьбе собирается вся семья - во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Софья Андреевна - 66-летняя графиня, прожившая в браке с великим писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела - была прекрасной супругой, родившей 13 детей! Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей Толстого. Казалось бы - идиллия… Но однажды все кардинальным образом изменилось. Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавалась на базе подлинных документы - мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но… как метко охарактеризовал романы Достоевского писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору"? Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни великого писателя и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения. Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни несчастливой семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".В спектакле заняты:Софья Андреевна – Ирина АлфероваАлександра Львовна – Валерия Ланская/Татьяна ЦиренинаИлья Львович – Иван МамоновЛев Львович – Александр ОвчинниковДоктор – Борис ВайнзихерВалентин Булгаков – Александр Сеппиус/ Кирилл СнегиревКатюша – Ольга Грудяева. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579955246_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_b2bc4a318a08a567707322de91952526.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

В зале "Эрмитаж" 29 октября сыграют спектакль "Толстого нет"

15:17 15.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Толстого нет" в Московском театре "Школа современной пьесы"
Сцена из спектакля Толстого нет в Московском театре Школа современной пьесы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – Пресс-служба Московского театра "Школа современной пьесы". Молодой режиссер Александр Созонов принес в театр пьесу "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой с расчетом на конкретную актрису: Ирину Алферову. И, конечно, именно она стала тем центром, вокруг которого разворачивается действие, отношения между героями, сюжет.
Ясная Поляна, 1910 год. 82-летнему Льву Николаевичу Толстому жить остается считанные недели. В усадьбе собирается вся семья - во главе с Софьей Андреевной, женой писателя. Софья Андреевна - 66-летняя графиня, прожившая в браке с великим писателем почти полвека, долго терпела рядом с собой гения. Не просто терпела - была прекрасной супругой, родившей 13 детей! Она всегда добросовестно выполняла материнские обязанности, не перекладывая их на нянек и мамок, но при этом ухитрялась вести дела по подготовке и переписке рукописей Толстого. Казалось бы - идиллия… Но однажды все кардинальным образом изменилось.
Семейная драма, разыгрывающаяся в графском имении, стала основой сюжета пьесы. Ольга Погодина-Кузмина создавалась на базе подлинных документы - мемуаров, писем, дневников. Детали, коллизии, нюансы отношений между мужем и женой, матерью и детьми, братьями и сестрой строятся на весьма интимных подробностях. Но… как метко охарактеризовал романы Достоевского писатель Владимир Соловьев, что может быть интереснее, чем "сплетня, развернутая в метафору"? Вот и здесь, вторгаясь на территорию приватной жизни великого писателя и его родни, мы получаем шанс оценить, "из какого сора" рождаются порой великие литературные творения.
Художник Лилия Хисматуллина не просто использовала особенности интерьеров зала "Эрмитаж", но и сделала помещение театра одним из полноправных участников драмы. Позолоченные стены, украшенные лепниной и зеркалами, то светятся волшебным светом, то покрываются плесенью, то охватываются пламенем пожара.
Нестандартное решение пространства позволяет зрителям ощутить себя в центре событий: в жизни несчастливой семьи, которая, как написал сам Толстой, "несчастлива по-своему".
В спектакле заняты:
Софья Андреевна – Ирина Алферова
Александра Львовна – Валерия Ланская/Татьяна Циренина
Илья Львович – Иван Мамонов
Лев Львович – Александр Овчинников
Доктор – Борис Вайнзихер
Валентин Булгаков – Александр Сеппиус/ Кирилл Снегирев
Катюша – Ольга Грудяева.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Обсудить0
Пресс-релизы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния