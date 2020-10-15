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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/sobyanin-1580016578.html
Собянин объяснил новые меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" назвал цель новых мер против коронавируса в столице. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:20
2020-10-15T20:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал цель новых мер против коронавируса в столице. Градоначальник заявил, что идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом. Нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения, добавил мэр. С 19 октября в столице вводится идентификация посетителей ночных заведений — открытых с полуночи до шести часов утра. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Предполагается, что пользоваться новой системой будет более 500 столичных ночных клубов и баров.Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также повысилась. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных госпитализировали. Скончались 57 человек.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201015/pravila-1579924005.html
Ситуация требует закрытия все ночных клубов и ресторанов, если мы хотим переломить ситуацию к лучшему. В Москве нужно ввести запрет по перемещению с 20 30 до 6 час
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Бред
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил новые меры против коронавируса

19:20 15.10.2020 (обновлено: 20:49 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" назвал цель новых мер против коронавируса в столице.
Градоначальник заявил, что идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом.
"Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", — пояснил Собянин.
Нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения, добавил мэр.
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С 19 октября в столице вводится идентификация посетителей ночных заведений — открытых с полуночи до шести часов утра. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Предполагается, что пользоваться новой системой будет более 500 столичных ночных клубов и баров.
Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также повысилась. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных госпитализировали. Скончались 57 человек.
Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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