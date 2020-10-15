https://ria.ru/20201015/sobyanin-1580016578.html

Собянин объяснил новые меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" назвал цель новых мер против коронавируса в столице. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:20

2020-10-15T19:20

2020-10-15T20:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155537/06/1555370635_0:166:2456:1547_1400x0_80_0_0_07807ff52e177e940f918c90759eb567.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал цель новых мер против коронавируса в столице. Градоначальник заявил, что идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом. Нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения, добавил мэр. С 19 октября в столице вводится идентификация посетителей ночных заведений — открытых с полуночи до шести часов утра. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Предполагается, что пользоваться новой системой будет более 500 столичных ночных клубов и баров.Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также повысилась. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных госпитализировали. Скончались 57 человек.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201015/pravila-1579924005.html

Liouba Parfenova Ситуация требует закрытия все ночных клубов и ресторанов, если мы хотим переломить ситуацию к лучшему. В Москве нужно ввести запрет по перемещению с 20 30 до 6 час 579

alex demo Бред 103

12

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество