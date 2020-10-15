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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/sobyanin-1579914290.html
Собянин объявил о новых правилах работы ночных клубов и баров
С 19 октября посещать московские ночные клубы, бары и дискотеки, открытые с полуночи до шести утра, можно будет только после регистрации по номеру телефона. Об... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:02
2020-10-15T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> С 19 октября посещать московские ночные клубы, бары и дискотеки, открытые с полуночи до шести утра, можно будет только после регистрации по номеру телефона. Об этом сообщил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a> в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/blog">блоге</a>.Мэр столицы напомнил, что весной власти приняли решение приостановить работу всех дискотек, баров и ночных клубов, поскольку в таких местах невозможно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и другие ограничения. Альтернативой стало введение новых правил работы развлекательных заведений. Теперь при входе в бары или ночные клубы клиенты и персонал должны отсканировать QR-код, перейти по ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru, либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. После этого подтверждение (оно отобразится на экране или придет в ответном сообщении) необходимо показать сотруднику заведения, который проверит адрес и время.Хотя таким образом, отметил мэр, помешать распространению инфекции не получится, "в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19". Штраф для организаций за несоблюдение новых правил составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что это требование касается только баров, ночных клубов и дискотек, открытых с 00:00 до шести утра: под нововведения не попадают кафе, рестораны, кинотеатры и так далее.Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также начала расти. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных направили в больницы. Скончались 57 человек.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/ruki-1579866936.html
А недавно заливал- не будет ограничений для дискотек и клубов. Мы не готовим никаких ограничений. Лгун. Идет сбор персональных данных, в нарушения закона. Куда потом пойдут эти данные? И с каких пор у нас в законе телефон стал обязательным, как и паспорт?
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Ужас какой, как вам там в Москве жить то теперь?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин

Собянин объявил о новых правилах работы ночных клубов и баров

12:02 15.10.2020 (обновлено: 13:26 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники бара в защитных масках
Сотрудники бара в защитных масках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С 19 октября посещать московские ночные клубы, бары и дискотеки, открытые с полуночи до шести утра, можно будет только после регистрации по номеру телефона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр столицы напомнил, что весной власти приняли решение приостановить работу всех дискотек, баров и ночных клубов, поскольку в таких местах невозможно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и другие ограничения.
"В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Тем не менее мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия — тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей", — отметил Собянин.
Альтернативой стало введение новых правил работы развлекательных заведений. Теперь при входе в бары или ночные клубы клиенты и персонал должны отсканировать QR-код, перейти по ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru, либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.
После этого подтверждение (оно отобразится на экране или придет в ответном сообщении) необходимо показать сотруднику заведения, который проверит адрес и время.
Хотя таким образом, отметил мэр, помешать распространению инфекции не получится, "в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19". Штраф для организаций за несоблюдение новых правил составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что это требование касается только баров, ночных клубов и дискотек, открытых с 00:00 до шести утра: под нововведения не попадают кафе, рестораны, кинотеатры и так далее.
Ранее Собянин заявил, что эта неделя станет решающей в плане ужесточения ограничительных мер в городе. В Москве не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких, но и смертность также начала расти. За последние сутки в столице выявили еще 3942 случая заражения коронавирусом, 1196 больных направили в больницы. Скончались 57 человек.
Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьные осенние каникулы при этом продлили до двух недель — с 5 по 18 октября. Накануне стало известно, что учащиеся средней и старшей школы (6-11-е классы) с понедельника будут на удаленке.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Собянин
 
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