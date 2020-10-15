https://ria.ru/20201015/shkoly-1580032046.html

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

Случаи заболевания российских школьников коронавирусом единичны, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности, заявил первый... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T21:13

2020-10-15T21:13

2020-10-15T21:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Случаи заболевания российских школьников <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом </a>единичны, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко."Мы видим управляемую модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей... Есть некоторое количество классов, которые при том, что школа продолжает свою стандартную работу, тем не менее, отдельные классы (уходят на карантин - ред.) с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью, иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи", - сказал Глушко в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он также уточнил, что количество находящихся на карантине школ "это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28%".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/shkoly-1579947448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество