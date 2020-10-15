Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/shkoly-1580032046.html
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Случаи заболевания российских школьников коронавирусом единичны, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности, заявил первый... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T21:13
2020-10-15T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151468/52/1514685244_0:93:3311:1955_1400x0_80_0_0_44b4d5dbc9abe43ef42a2dc0daa208b1.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Случаи заболевания российских школьников <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом </a>единичны, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко."Мы видим управляемую модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей... Есть некоторое количество классов, которые при том, что школа продолжает свою стандартную работу, тем не менее, отдельные классы (уходят на карантин - ред.) с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью, иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи", - сказал Глушко в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он также уточнил, что количество находящихся на карантине школ "это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28%".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/shkoly-1579947448.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151468/52/1514685244_291:0:3022:2048_1400x0_80_0_0_b1f78d2753d07ee426baa3f79d27f56a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

21:13 15.10.2020 (обновлено: 21:18 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУченики на уроке
Ученики на уроке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Случаи заболевания российских школьников коронавирусом единичны, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"Мы видим управляемую модель, когда регионы очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости и учителей, и детей... Есть некоторое количество классов, которые при том, что школа продолжает свою стандартную работу, тем не менее, отдельные классы (уходят на карантин - ред.) с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью, иногда это ученики, хотя это совсем единичные случаи", - сказал Глушко в эфире канала "Россия 24".
Он также уточнил, что количество находящихся на карантине школ "это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28%".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
Попова прокомментировала возвращение московских младшеклассников в школы
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния