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https://ria.ru/20201015/shekspir-1579910802.html
"Первое фолио" Шекспира продано почти за десять миллионов долларов
Первое собрание пьес английского драматурга Уильяма Шекспира "Первое фолио" продано на торгах Christie's в Нью-Йорке почти за 10 миллионов долларов - рекордную... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:15
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уильям шекспир
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Первое собрание пьес английского драматурга Уильяма Шекспира "Первое фолио" продано на торгах Christie's в Нью-Йорке почти за 10 миллионов долларов - рекордную сумму для выставленного на аукцион литературного произведения, сообщает аукционный дом."Цена за "Первое фолио" Шекспира достигла 9 978 000 долларов, установив мировой рекорд за проданное на аукционе печатное литературное произведение. В фолио входит 36 пьес, включая 17 пьес, напечатанных при его жизни, одну – после его смерти, и 18 пьес, которые могли быть утеряны", - сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.Сборник пьес Шекспира, получивший название "Первое фолио", был издан друзьями драматурга, актерами Джоном Хемингом и Генри Конделом в 1623 году под названием "Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии". Редкую копию "фолио" выставил на аукцион калифорнийский колледж Mills College, в коллекции которого произведение хранилось с 1977 года. Новым владельцем издания стал американский коллекционер книг и антиквар Стефан Ловентейль, отмечает телеканал CNN. В телефонном интервью после покупки книги Ловентейль назвал издание "Святым Граалем среди книг". До торгов аукционный дом оценивал стоимость книги в 4-6 миллионов долларов.Предыдущий рекорд по стоимости литературного произведения, проданного на аукционе, был установлен в 2001 году. Тогда за 6,1 миллиона долларов с молотка ушла другая копия "Первого фолио" Шекспира.
https://ria.ru/20200825/shekspir-1576260429.html
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книги, новости культуры, уильям шекспир, нью-йорк (город)

"Первое фолио" Шекспира продано почти за десять миллионов долларов

15:15 15.10.2020
 
© Фото : Британская библиотекаПервое фолио Шекспира
Первое фолио Шекспира - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Британская библиотека
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первое собрание пьес английского драматурга Уильяма Шекспира "Первое фолио" продано на торгах Christie's в Нью-Йорке почти за 10 миллионов долларов - рекордную сумму для выставленного на аукцион литературного произведения, сообщает аукционный дом.
"Цена за "Первое фолио" Шекспира достигла 9 978 000 долларов, установив мировой рекорд за проданное на аукционе печатное литературное произведение. В фолио входит 36 пьес, включая 17 пьес, напечатанных при его жизни, одну – после его смерти, и 18 пьес, которые могли быть утеряны", - сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.
Сборник пьес Шекспира, получивший название "Первое фолио", был издан друзьями драматурга, актерами Джоном Хемингом и Генри Конделом в 1623 году под названием "Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии". Редкую копию "фолио" выставил на аукцион калифорнийский колледж Mills College, в коллекции которого произведение хранилось с 1977 года. Новым владельцем издания стал американский коллекционер книг и антиквар Стефан Ловентейль, отмечает телеканал CNN. В телефонном интервью после покупки книги Ловентейль назвал издание "Святым Граалем среди книг". До торгов аукционный дом оценивал стоимость книги в 4-6 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд по стоимости литературного произведения, проданного на аукционе, был установлен в 2001 году. Тогда за 6,1 миллиона долларов с молотка ушла другая копия "Первого фолио" Шекспира.
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