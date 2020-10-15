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МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов малому и среднему бизнесу путем размещения очередного выпуска... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T19:04
2020-10-15T19:31
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов малому и среднему бизнесу путем размещения очередного выпуска облигаций на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Ставка купона по облигациям установлена на уровне 5,83% годовых. Облигации имеют поручительство Корпорации МСП (рейтинг <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> – AAA(RU)). Организаторами выпуска выступили: МСП Банк, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, ГК "Регион" и BCS Global Markets.Облигации были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел с 12 по 14 октября 2020 года. В итоговой книге насчитывается более 440 заявок, говорится в сообщении."В рамках задач нацпроекта поддержки МСП нам в очередной раз удалось успешно разместить облигации среди широкого круга инвесторов. Стоит отметить слаженную работу организаторов сделки, которые обеспечили высокий спрос на облигации с переподпиской. Мы крайне рады видеть в их числе как наших традиционных партнеров, так и новых участников, в том числе возрастающее количество розничных инвесторов - физических лиц. С учетом заказов, поступивших от фондов коллективных инвестиций, по нашим оценкам, более тысячи частных инвесторов вложили свои средства эти ценные бумаги ", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.В свою очередь, исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Исаев отметил, что размещение нового выпуска облигаций – это "очередная веха в кропотливой работе МСП Банка по увеличению финансирования данному сектору российской экономики с помощью инструментов рынка капитала"."Малые и средние предприятия получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо, а инвесторы – короткий, надежный и очень привлекательный с точки зрения доходности на регуляторный капитал инструмент", — цитирует Исаева пресс-служба МСП Банка.
https://ria.ru/20201013/kreditovanie-1579593013.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика, экономика

МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП

19:04 15.10.2020 (обновлено: 19:31 15.10.2020)
 
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов малому и среднему бизнесу путем размещения очередного выпуска облигаций на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ставка купона по облигациям установлена на уровне 5,83% годовых. Облигации имеют поручительство Корпорации МСП (рейтинг АКРА – AAA(RU)). Организаторами выпуска выступили: МСП Банк, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, ГК "Регион" и BCS Global Markets.
Облигации были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел с 12 по 14 октября 2020 года. В итоговой книге насчитывается более 440 заявок, говорится в сообщении.
"В рамках задач нацпроекта поддержки МСП нам в очередной раз удалось успешно разместить облигации среди широкого круга инвесторов. Стоит отметить слаженную работу организаторов сделки, которые обеспечили высокий спрос на облигации с переподпиской. Мы крайне рады видеть в их числе как наших традиционных партнеров, так и новых участников, в том числе возрастающее количество розничных инвесторов - физических лиц. С учетом заказов, поступивших от фондов коллективных инвестиций, по нашим оценкам, более тысячи частных инвесторов вложили свои средства эти ценные бумаги ", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МСП Банк увеличил вдвое объемы кредитования субъектов МСП
В свою очередь, исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Исаев отметил, что размещение нового выпуска облигаций – это "очередная веха в кропотливой работе МСП Банка по увеличению финансирования данному сектору российской экономики с помощью инструментов рынка капитала".
"Малые и средние предприятия получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо, а инвесторы – короткий, надежный и очень привлекательный с точки зрения доходности на регуляторный капитал инструмент", — цитирует Исаева пресс-служба МСП Банка.
 
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