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https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579953607.html
В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий
Решение России снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны, заявил журналистам... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:01
2020-10-15T15:01
виктор медведчук
михаил мишустин
дмитрий песков
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Решение России снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в среду выразил надежду, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны."В целом речь идет ... (о решениях) которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" (Виктором) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Медведчуком</a>, когда он недавно был здесь, когда он встречался с председателем правительства России, имел встречи в Государственной Думе России, а также был принят президентом страны", - напомнил Песков."Я не могу дать вам более подробную информацию, здесь вы можете обратиться в правительство, потому что, как вы знаете, это докладывалось председателем правительства вчера, именно там прорабатывался вопрос", - добавил он.
https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html
О своих гражданах думайте в первую очередь а не об украинских.
49
Как-то надоели уже эти заботы о бедненьких гражданах Украины и украинских "партнерах". Не могут быть партнерами люди, восславляющие ФАШИСТОВ-бандеровцев и
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украина
РИА Новости
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виктор медведчук, михаил мишустин, дмитрий песков, украина, политика

В Кремле прокомментировали снятие санкций с трех украинских предприятий

15:01 15.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Решение России снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.
"В целом речь идет ... (о решениях) которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" (Виктором) Медведчуком, когда он недавно был здесь, когда он встречался с председателем правительства России, имел встречи в Государственной Думе России, а также был принят президентом страны", - напомнил Песков.
"Я не могу дать вам более подробную информацию, здесь вы можете обратиться в правительство, потому что, как вы знаете, это докладывалось председателем правительства вчера, именно там прорабатывался вопрос", - добавил он.
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