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СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:21
никос дендиас
ирак
греция
турция
афины
в мире
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<strong>АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/" target="_blank" data-auto="true">Мосула</a>, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, возвращавшийся в Афины, сообщает греческое общественное телевидение ERT."Это действие выходит за рамки понятия добрососедства и нарушает правила дипломатического поведения", - отмечает телеканал.Визит греческого министра иностранных дел в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a> был первым за 22 года. После завершения визита самолет вылетел из Ирака.Самолет приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.В последнее время отношения Греции и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
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ирак
греция
турция
афины
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никос дендиас, ирак, греция, турция, афины, в мире

СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции

09:21 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости. Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
"Это действие выходит за рамки понятия добрососедства и нарушает правила дипломатического поведения", - отмечает телеканал.
Визит греческого министра иностранных дел в Ирак был первым за 22 года. После завершения визита самолет вылетел из Ирака.

"Турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Началась интенсивные дипломатические переговоры, самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. При этом возник вопрос риска нехватки топлива", - сообщает ERT.

Самолет приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.
В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
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Никос ДендиасИракГрецияТурцияАфиныВ мире
 
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