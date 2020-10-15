https://ria.ru/20201015/samolet-1579883736.html
СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:21
никос дендиас
ирак
греция
турция
афины
в мире
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<strong>АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/" target="_blank" data-auto="true">Мосула</a>, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, возвращавшийся в Афины, сообщает греческое общественное телевидение ERT."Это действие выходит за рамки понятия добрососедства и нарушает правила дипломатического поведения", - отмечает телеканал.Визит греческого министра иностранных дел в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a> был первым за 22 года. После завершения визита самолет вылетел из Ирака.Самолет приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.В последнее время отношения Греции и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
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ирак
греция
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афины
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никос дендиас, ирак, греция, турция, афины, в мире