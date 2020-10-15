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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201015/ryazan-1580023300.html
Любимов оценил проекты рязанцев для проекта по отбору лучших идей страны
Идеи, предложенные жителями Рязанской области, займут достойное место в рейтинге проектов, которые Агентство стратегических инициатив сейчас собирает со всей... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:03
2020-10-15T20:05
рязанская область
николай любимов
фонд "росконгресс"
агентство стратегических инициатив (аси)
рязанская область
технологии
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Идеи, предложенные жителями <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, займут достойное место в рейтинге проектов, которые Агентство стратегических инициатив сейчас собирает со всей Российской Федерации, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на стратегической сессии регионального этапа форума "Сильные идеи для нового времени".Губернатор подчеркнул, что проект по отбору ста лучших идей страны организован Агентством стратегических инициатив совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Roskongress_2/" target="_blank" data-auto="true">фондом "Росконгресс"</a> по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. От Рязанской области было представлено 95 инициатив, ряд которых получили высокую оценку."Уверен, что идеи рязанцев займут достойное место в рейтинге проектов, которые сейчас собираются со всей Российской Федерации. Замечательно, что люди хотят выдвигать собственные идеи, развивать и воплощать их. Это важно для дальнейшего развития региона", – сказал Любимов.Он отметил эффективную работу Агентства стратегических инициатив по внедрению лучших практик для экономики и социальной сферы страны и обратил внимание на конструктивное сотрудничество с <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> Рязанской области, которая участвует во многих проектах агентства.Заместитель гендиректора – сетевой директор АСИ Георгий Белозеров выразил благодарность команде Рязанской области, подчеркнув, что регион одним из первых проводит мероприятие по рассмотрению новых идей."Мы видим большое намерение поддержать те начинания, которые предлагают люди. Наличие идей помогает определить тех, с кем мы можем построить партнерство. Сообщество неравнодушных граждан внутри каждого региона совместно сможет выделить сильные идеи и организоваться, чтобы дать ход тем хорошим начинаниям, которые появляются", – сказал Белозеров. По его словам, важнейшей составляющей работы является практическая реализация представленных на форуме проектов.Всероссийский сбор идей, направленных на формирование качественной стратегии развития страны, был запущен в июле на краудсорсинговой платформе АСИ. От Рязанской области были размещены проекты по всем семи направлениям. В ходе стратегической сессии состоялась презентация и обсуждение инициатив рязанцев, которые претендуют на вхождение в топ-100 сильных идей России. Лучшие идеи будут направлены в АСИ и, при прохождении отбора на федеральном уровне, презентованы на форуме в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в Топ-100 самых сильных идей. Они получат поддержку организаторов и партнеров форума, а также будут размещены на платформе "Смартек" для тиражирования в регионах РФ.Губернатор дал свою оценку каждому из проектов, отметив, что в целом все они достойны внимания, интересны для реализации, и нацелил руководителей министерств на дальнейшую поддержку инициатив. "Проекты актуальные и для Рязанской области, и для страны в целом. Все практики, инициативы, которые были представлены, мы возьмем за основу и реализуем в совместной работе", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html
https://ria.ru/20201010/ryazan-1579184732.html
рязанская область
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николай любимов, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси), рязанская область, технологии, общество

Любимов оценил проекты рязанцев для проекта по отбору лучших идей страны

20:03 15.10.2020 (обновлено: 20:05 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Идеи, предложенные жителями Рязанской области, займут достойное место в рейтинге проектов, которые Агентство стратегических инициатив сейчас собирает со всей Российской Федерации, заявил губернатор Николай Любимов на стратегической сессии регионального этапа форума "Сильные идеи для нового времени".
Губернатор подчеркнул, что проект по отбору ста лучших идей страны организован Агентством стратегических инициатив совместно с фондом "Росконгресс" по поручению президента РФ Владимира Путина. От Рязанской области было представлено 95 инициатив, ряд которых получили высокую оценку.
"Уверен, что идеи рязанцев займут достойное место в рейтинге проектов, которые сейчас собираются со всей Российской Федерации. Замечательно, что люди хотят выдвигать собственные идеи, развивать и воплощать их. Это важно для дальнейшего развития региона", – сказал Любимов.
Он отметил эффективную работу Агентства стратегических инициатив по внедрению лучших практик для экономики и социальной сферы страны и обратил внимание на конструктивное сотрудничество с АСИ Рязанской области, которая участвует во многих проектах агентства.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Рязанский губернатор назвал АСИ надежным партнером области
Заместитель гендиректора – сетевой директор АСИ Георгий Белозеров выразил благодарность команде Рязанской области, подчеркнув, что регион одним из первых проводит мероприятие по рассмотрению новых идей.
"Мы видим большое намерение поддержать те начинания, которые предлагают люди. Наличие идей помогает определить тех, с кем мы можем построить партнерство. Сообщество неравнодушных граждан внутри каждого региона совместно сможет выделить сильные идеи и организоваться, чтобы дать ход тем хорошим начинаниям, которые появляются", – сказал Белозеров. По его словам, важнейшей составляющей работы является практическая реализация представленных на форуме проектов.
Всероссийский сбор идей, направленных на формирование качественной стратегии развития страны, был запущен в июле на краудсорсинговой платформе АСИ. От Рязанской области были размещены проекты по всем семи направлениям. В ходе стратегической сессии состоялась презентация и обсуждение инициатив рязанцев, которые претендуют на вхождение в топ-100 сильных идей России. Лучшие идеи будут направлены в АСИ и, при прохождении отбора на федеральном уровне, презентованы на форуме в Сочи в Топ-100 самых сильных идей. Они получат поддержку организаторов и партнеров форума, а также будут размещены на платформе "Смартек" для тиражирования в регионах РФ.
Губернатор дал свою оценку каждому из проектов, отметив, что в целом все они достойны внимания, интересны для реализации, и нацелил руководителей министерств на дальнейшую поддержку инициатив. "Проекты актуальные и для Рязанской области, и для страны в целом. Все практики, инициативы, которые были представлены, мы возьмем за основу и реализуем в совместной работе", – сказал Любимов.

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Рязанская областьНиколай ЛюбимовФонд "Росконгресс"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Рязанская областьТехнологииОбщество
 
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