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Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T06:28
2020-10-15T06:28
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коронавирус в россии
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россия
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой, помогает убивать опасные вирусы - напротив, из-за высушивания кожи подобным образом условия для жизни и распространения бактерий становятся самыми благоприятными, заявила РИА Новости врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, накануне Всемирного дня мытья рук.Всемирный день мытья рук ежегодно отмечается 15 октября. Он был объявлен детским фондом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в 2008 году.По ее словам, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают."Итак, сначала снимите все кольца, часы или другие украшения. Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте - не менее 20 секунд - убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд", - рассказала Ненастина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, оон

Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук

06:28 15.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой, помогает убивать опасные вирусы - напротив, из-за высушивания кожи подобным образом условия для жизни и распространения бактерий становятся самыми благоприятными, заявила РИА Новости врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, накануне Всемирного дня мытья рук.
Всемирный день мытья рук ежегодно отмечается 15 октября. Он был объявлен детским фондом ООН в 2008 году.
"Время от времени сверяться с правилами мытья рук нелишне никому. Однако слишком частое или долгое мытье рук, особенно сильными моющими средствами и горячей водой, может повредить и высушить кожу рук, создавая эффект, противоположный предполагаемому, то есть даже улучшить условия для жизни бактерий. Например, шелушение кожи способствует их распространению", - сказала Ненастина.
По ее словам, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают.
"Итак, сначала снимите все кольца, часы или другие украшения. Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте - не менее 20 секунд - убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд", - рассказала Ненастина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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