https://ria.ru/20201015/ruki-1579875196.html

Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук

Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T06:28

2020-10-15T06:28

2020-10-15T06:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

оон

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой, помогает убивать опасные вирусы - напротив, из-за высушивания кожи подобным образом условия для жизни и распространения бактерий становятся самыми благоприятными, заявила РИА Новости врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, накануне Всемирного дня мытья рук.Всемирный день мытья рук ежегодно отмечается 15 октября. Он был объявлен детским фондом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в 2008 году.По ее словам, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают."Итак, сначала снимите все кольца, часы или другие украшения. Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте - не менее 20 секунд - убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд", - рассказала Ненастина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/kozha-1579372921.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, оон